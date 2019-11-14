Son dakika: İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'a izlettiği Mazlum Kobani videosu

ABD Başkanı Trump ile yaptığı görüşme sonrası Türkiye'ye dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan, dönüş yolunda gazetecilere açıklamalarda bulundu. Trump ile yaptığı görüşmenin detaylarını paylaşan Erdoğan, "Trump'a terör örgütü YPG'yi anlatan bir video izlettim, çok etkilendi" dedi.

Terör örgütü YPG'nin elebaşı olan Mazlum Kobani'nin terörist Abdullah Öcalan ile olan bağının aktarıldığı videoyu izleten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın etkilendiğini ve tavırlarında bir değişiklik gözlediğini belirtti. Videoyu izleyen senatörlerle de ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, senatörlerin önyargılı olduğunu ve Mazlum Kobani'yi terörist olarak kabul etmemekte ısrarcı davrandığını vurguladı. Erdoğan, "Onların bakış açıları biraz daha farklı, Mazlum Kobani'yi hala sahipleniyorlar. En önemlisi Türkiye'nin hala Kürtlere karşı olduğunu düşünüyorlar" dedi. Erdoğan, AK Parti'de 50 tane Kürt milletvekili olduğunu da sözlerine ekledi.

''BUNLAR KÜRT DİYORSUNUZ, KÜRTLERE SAYGISIZLIK''

Biz Güneydoğu başta olmak üzere bölgelerin şehircilik anlayışını değiştirdik. Alt yapısıyla, üst yapısıyla buraya bizim iktidar dönemimizde yapılan yatırımı, geçmişten bugüne hiçbir hükümet yapmamıştır. Örneğin Diyarbakır'ın hali bundan 15-20 sene önce neydi, bizim dönemizde ne oldu? Özellikle terör örgütünü def ettikten sonra yaptıklarımızla aynı şekilde Şırnak nereden nereye geldi. Van'a bizim iktidarımız döneminde yapılan yatırım bedeli 26 milyar liradır. TOKİ vasıtasıyla yaptığımız konutlarla bütün buraların havasını, çehresini değiştirdik. Kendilerine de söyledim; "Bir gezin oraları. Kürtlere yönelik olumsuz bir yaklaşım var mı yerinde görün. Görmeden kalkıp terör örgütü mensuplarına 'bunlar Kürt' diyorsunuz. Böylece Kürtlere de saygısızlık yapıyorsunuz."

TÜRKİYE'NİN MÜCADELESİNİ ANLATAN İNGİLİZCE KİTAPÇIKLAR

Ayrıca Erdoğan'ın ziyarete giderken çantasında Türkiye'nin terörle mücadele konusunda verdiği mücadeleyi anlatan İngilizce kitapçıklar götürdüğü öğrenildi. Kitapçıklarda sadece terör örgütü PKK/YPG ile değil, bir diğer terör örgütü DEAŞ'a FETÖ'ye karşı verilen mücadeleler de yer aldı.