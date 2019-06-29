29.06.2019 09:56
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Erdoğan-Trump görüşmesi

Erdoğan-Trump görüşmesi

ABD Başkanı Donald Trump ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, savunma alanında iş birliği, S400 meselesi, Suriye'deki durum ve ticaret gibi konuları değerlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , savunma alanında iş birliği, S400 meselesi, Suriye 'deki durum ve ticaret gibi konuları değerlendirdi.
ABD Başkanı Trump'ın G20 Liderler Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine ilişkin Beyaz Saray 'dan yazılı açıklama yapıldı.
İki liderin, karşılıklı ticareti geliştirmek ve Suriye'de ortak hedeflere ulaşmak gibi bir dizi konuyu ele aldığı belirtilen açıklamada, "Görüşmede Başkan Trump, Türkiye'nin, Rusya'dan alacağı S400 hava savunma sistemiyle ilgili endişelerini dile getirdi ve Türkiye'yi, NATO İttifakını güçlendirecek savunma iş birliği konusunda ABD ile birlikte çalışmaya teşvik etti." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA
Türkiye , Recep Tayyip Erdoğan , Donald Trump , Amerika Birleşik Devletleri , Güncel

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