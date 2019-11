- Erdoğan-Trump görüşmesi başladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Basın toplantısında etraflıca her şeyi anlatacağız"ABD Başkanı Donald Trump: "Cumhurbaşkanını gerçekleştirdikleri çabadan dolayı tebrik ediyorum. Sınırınızın güvende olmasından memnunuz"WASHINGTON - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump görüşmesi Beyaz Saray'da başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere dün ABD'nin başkenti Washington'a geldi. Dün ABD'li iş adamları ile görüşen Erdoğan, bugünkü temasları kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melaine Trump tarafından karşılandı. Erdoğan ve Trump daha sonra ikili görüşmeye geçti.ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırlamaktan şeref duyduğunu ifade ederek, "Sınır güçlü bir şekilde yerinde duruyor. Ateşkes de devam ediyor. Kürtlerle görüştük gayet memnunlar. Biliyorsunuz askerlerimizi belli bir süre öncesinde çekmiştik. Artık diğer insanların sınırları için endişelenmeyi kesmemiz gerektiğini düşünüyordum. Kendi sınırlarımızı korumamız gerekiyor. Cumhurbaşkanını da gerçekleştirdikleri çabadan dolayı tebrik ediyorum. Bu sınırda sizin ülkeniz ve diğer ülkelerle ilgili 10 bin kilometre uzaklıkta, bin yıllık süreçten bahsediyoruz. Sınırınızın güvende olmasından memnunuz. Sadece petrolü güvenceye almak için askerleri bıraktık. Cumhurbaşkanı ile dostuz. Uzun zamandır dostuz. İlk günden beri dostuz. Birbirimizi çok iyi anlıyoruz. Nereden geldiğimizi çok iyi anlıyoruz. Sorunlarımızı çok iyi anlıyoruz. Bahsettiğimiz bölgede Türkiye'den de çok insan hayatını kaybetti. Bunun için de bir şeyler yapmamız lazım. Bu tek yönlü bir yol değil " ifadelerini kullandı."Etraflıca her şeyi anlatacağız"Cumhurbaşkanı Erdoğan basına açık kısımda, "Sayın Başkana birazdan detaylı bir basın toplantısı yapacağız. O bakımdan şuan herhangi bir ifade kullanmama gerek yok. Basın toplantısında etraflıca her şeyi anlatacağız" dedi.Bir kez daha söz alan Trump, ticaret anlaşmasına değinerek, "Çok az ticaret yapıyoruz. Dünyanın en iyi ürünleri bizde. Ticari ilişkilerimizi dikkate değer oranda arttırmayı düşünüyoruz. 100 milyar dolara ulaşabileceğimizi düşünüyoruz. Şuanda 20 milyar dolar gibi bir rakam var ve bu 100 milyar dolara çıkabilir. Bu hızlı çok kısa sürede hızlıca 100 milyar dolara çıkarabileceğimizi düşünüyoruz. S-400'ler konusunu da konuşacağız, F-35'leri de konuşacağız" açıklamasını yaptı.Trump açıklamasını şu şekilde sürdürdü: "Türkiye DEAŞ'lıları yakından takip ediyor. Göreve geldiğimde DEAŞ'lılar her taraftaydılar. Bir ay öncesine kadar. Biliyorsunuz yüzde yüzünü yok ettik. Geçen hafta da lideri ve kurucusunu da öldürdük. Bu başarıdan çok mutluyuz. İki numaralı ismi de ortadan kaldırdık. Üç numaralı ismin de da peşindeyiz. Bir numara olacağını düşünürken şuan da kaçıyor. DEAŞ konusunda çok başarılıyız. DEAŞ göreve geldiğim dönemle alakası yok. Dünyanın her yerinde savaşçısı vardı. Artık hapishanedeler. Türkiye'de yakın zamanda 100 DEAŞ'lıyı yakaladı ve onlarla ilgili gerekeni yapıyor.""Azil süreci tam bir cadı avı"Azil sürecine değinen Trump, "Azil süreci tam bir cadı avı, izlemiyorum. Bana bir raporunu verecekler, beni ilgilendiren bir şey yok. Avukatlarıyla bir televizyon programı yapıyorlar" dedi.Trump ve Erdoğan'ın iki ülke ilişkilerinin yanı sıra Suriye'nin de ele alınması bekleniyor.