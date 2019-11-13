Haberler » Güncel » Erdoğan-Trump görüşmesi sona erdi - Haber

Erdoğan-Trump görüşmesi sona erdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile baş başa görüşmesi sona erdi.

13.11.2019 21:46 | Son Güncelleme: 13.11.2019 21:46Erdoğan-Trump görüşmesi sona erdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile baş başa görüşmesi sona erdi.
Erdoğan ve Trump'ın Beyaz Saray Oval Ofis'te yaptıkları görüşme 1 saat 15 dakika sürdü.
Baş başa görüşmede Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Trump'ın eşi Melania Trump da yer aldı.
Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien da hazır bulundu.
Görüşmenin ardından heyetler arası çalışma yemeğine geçen Erdoğan ve Trump, daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:10 Ahıska Türklerinin sürgününün 75. yılı
23:10 Lübnan'da bankaların grevi sürüyor
23:10 ABD Başkanı Trump, Türkiye'nin 4 milyon mülteciye ev sahipliği yaptığını, Avrupa'nın artık...
23:08 Türk akademisyen Akın'a, BM Nüfus Fonu ödülü
23:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyetçi senatörlerle Beyaz Saray'da buluştu
22:59 Son dakika: Trump'tan F-35 açıklaması: Erdoğan ve senatörlerle konuşuyoruz, halledeceğimizi umuyorum
22:49 Heyetler arası görüşmede MHP'li İsmail Faruk Aksu da yer aldı
22:25 Erdoğan-Trump görüşmesi Twitter gündemine damga vurdu
22:22 Erdoğan-Trump görüşmesinde "terörle mücadele" dosyası dikkat çekti
22:01 Türkiye'nin terörle mücadelesinin anlatıldığı etikete Twitter sansür uyguladı
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
20:16 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın baş başa görüşmesi başladı
12:55 Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
13.11.2019 23:11:27