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Erdoğan-Trump görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkan Trump'ın Beyaz Saray'daki baş başa görüşmesi sona erdi.

13.11.2019 21:50 | Son Güncelleme: 13.11.2019 21:50Erdoğan-Trump görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkan Trump'ın Beyaz Saray'daki baş başa görüşmesi sona erdi. Görüşme, 1 saat 15 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da ikili görüşmesi sona erdi. Görüşme 1 saat 15 dakika sürdü. Baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi. Heyetler arası görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da hazır bulunacak. Heyetler arası görüşmenin ardından TS ile saat 23.00'de iki liderin ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.



Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Beyaz Saray, Dünya

Kaynak: DHA

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