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Erdoğan-Trump görüşmesi sonrası ABD Savunma Bakanı Esper'den skandal açıklama: YPG ile ortaklığımız sürecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkanı Trump'ın Washington'da görüşmesinden dakikalar sonra ABD Savunma Bakanı Esper'den skandal terör örgütü YPG açıklaması geldi. ABD ordusunun Suriye'deki askeri faaliyetleri hakkında bilgi veren Esper, "YPG ile ortaklığımız sürecek." dedi.

14.11.2019 11:56 | Son Güncelleme: 14.11.2019 12:06

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüştükten dakikalar sonra ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Washington'da gazetecilere açıklama yaptı. Esper Amerikan ordusunun Suriye'deki planı ve askeri faaliyetleri hakkında bilgi verirken, tartışma yaratacak ifadeler kullandı.

Esper, ABD'nin Suriye'den kısmen çekilmesi tamamlandığında bu ülkede hâlen 600 civarında asker bulunduracağını açıkladı. Esper, ABD ordusunun, Suriye'nin kuzeyinden çekilmesinin ise "yaklaşık bir hafta daha" alacağını ifade etti.

DW Türkçe'nin aktardığına göre, Bakan Esper, ABD'nin PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) desteğini sürdüreceğini sözlerine ekledi. "SDG ile ortaklığımız sürecek. Onlara hâlen yardım sağlıyoruz" diyen Esper, SDG'nin, IŞİD'in yeniden güçlenmesinin engellenmesinde oynayacağı rolü savundu.

"UZUN YILLAR İYİ MÜTTEFİKTİK"

ABD Savunma Bakanı, NATO'dan uzaklaştığı uyarısında bulunduğu Türkiye'yi "yeniden aralarında" görmek istediklerini ifade etti.

"Türkiye'yi yeniden aramızda görmemiz lazım. Uzun yıllar iyi müttefiktik" diyen Esper, Türkiye'nin geçmişte Kore'de ABD ile birlikte savaştığını ve Afganistan'da da "ABD ile olduğunu" hatırlattı.

Esper, "Bizi bu zorlu süreçten geçirecek dayanıklı bir ilişkiye sahip olmamızı sağlayacak bağları inşa etmeyi sürdürmemiz lazım. Özellikle de ordular arası düzeyde" dedi.

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