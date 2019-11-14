Erdoğan ve Trump'ın görüşmesi sonrası dolarda hareketlilik oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşme sona ererken piyasalarda gece sınırlı da olsa hareket yaşandı. İki liderin görüşmesi öncesi dolar, 5.73 bandına gerilerken görüşmeyle birlikte hareketlilik oldu. 14 Kasım 07.30 itibari ile dolar kuru 5.7686 TL'den işlem görüyor.

DÜNYANIN TAKİP ETTİĞİ KRİTİK GÖRÜŞME

Trump, toplantının çok verimli geçtiğini söylediği açıklamasında Türkiye'nin ABD'nin çok iyi bir müttefiki olduğunu ve NATO'ya karşı da yükümlülüklerini yerine getirdiğini belirtti. ABD ve Türkiye'nin güvenlik konularında birlikte çalıştığını söyleyen Trump, S-400 alımının ciddi bir zorluk olarak masada durduğunu yineledi ancak bunu çözebileceklerinin de altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise ABD ile mutabakata bağlılıklarının sürdüğünü söyleyerek terörle mücadeleye dikkat çekti. "İlişkilerimizde yeni bir sayfa açmakta kararlıyız" diyen Erdoğan, "uygun şartlarda Patriot alabileceğimizi söyledim." şeklinde konuştu. Erdoğan, 100 milyar dolarlık ticaret hacmi konusunda da çalışmaların sürdüğünü, siyasi meseleler ile ticari konuların birbirine karıştırılmaması gerektiğini belirtti.

DOLAR 5.73'E KADAR GERİLEDİ

Dün ABD basınında iki ülkenin ticari ortaklığına dair haberlerle dolar/TL akşam saatlerinde düşüşe geçmiş ve 5.73'lere dek inmişti. Fed Başkanı Powell'ın da açıklamalarının olduğu gece sığ piyasada kur 5.76'lara geldi.

DOLAR GÜNE NASIL BAŞLADI?

14 Kasım 07.30 itibari ile dolar kuru 5.7686 TL'den işlem görüyor. Piyasalarda ise ticaret savaşı belirsizliğine dair haber akışı ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları izleniyor.