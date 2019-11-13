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Erdoğan-Trump görüşmesi Twitter gündeminde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesi, "#ErdoganTrumpMeeting" etiketi ile Twitter gündeminde birinci oldu.

13.11.2019 22:15 | Son Güncelleme: 13.11.2019 22:20Erdoğan-Trump görüşmesi Twitter gündeminde
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesi, "#ErdoganTrumpMeeting" etiketi ile gündeminde birinci oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da gerçekleşen görüşmesi, "#ErdoganTrumpMeeting" etiketi ile Twitter'da gündem oldu. Dünya sıralamasında beşinci, Türkiye sıralamasında ise birinci sırada yer alan"#ErdoganTrumpMeeting" (Erdoğan-Trump Görüşmesi) etiketi ile binlerce Twitter kullanıcısı, görüşmeye ilişkin paylaşımda bulundu. - ANKARA

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Twitter, Güncel

Kaynak: İHA

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