Erdoğan-Trump görüşmesi Twitter gündemine damga vurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da gerçekleşen görüşmesi, "#ErdoganTrumpMeeting" etiketi ile Twitter'da gündem oldu.

Dünya sıralamasında beşinci, Türkiye sıralamasında ise birinci sırada yer alan"#ErdoganTrumpMeeting" (Erdoğan-Trump Görüşmesi) etiketi ile binlerce Twitter kullanıcısı, görüşmeye ilişkin paylaşımda bulundu.

TWİTTER, TÜRKİYE ETİKETİNE SANSÜR UYGULADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesi öncesinde Washington sokaklarında Türkiye'nin DEAŞ ve YPG terör örgütlerine karşı verdiği haklı mücadele anlatıldı. Bu mücadele sosyal paylaşım sitesi Twitter'da da #TurkeyFightsISISandYPG etiketiyle dünya gündemine oturdu. Ancak Türkiye'nin terörle mücadelesini anlatan etikete Twitter tarafından sansür uygulandı ve dünya gündeminden düşürüldü.