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Erdoğan, Trump ile İdlib' de yaşanan son gelişmeleri görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda İdlib'de yaşananları konuştu. Görüşmede İdlib'de işbirliğinin devam etmesi kararlaştırıldı.

29.08.2019 00:02

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra Suriye'de yaşanan son gelişmeler ele alındı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump arasında bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra Suriye'de yaşanan son gelişmeler ele alındı.

İDLİB'DE İŞBİRLİĞİ SÜRECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa'da gerçekleştirilen G-7 Zirvesi'nde İran konusunda atılan adımlar ile ABD Büyükelçisi David Satterfield'ın görevine başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İki lider, ticaret hacminin 100 milyar dolar seviyesine çıkarılması hususunda kararlılıklarını yeniden teyit etti.

Rejim saldırılarının sürdüğü İdlib'de sivillerin korunması ve yeni insani krizlerin önlenmesi amacıyla işbirliğinin sürdürülmesi kararlaştırıldı.

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Erdoğan, Trump ile İdlib' de yaşanan son gelişmeleri görüştü

Donald Trump, Suriye, Güncel

Kaynak: AA

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