Erdoğan, Trump'la Suriye ve İkili İlişkileri Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ve Suriye meselesi ele alındı.

Erdoğan ve Trump'ın telefon görüşmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığından açıklama geldi.

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti." ifadelerinin yer aldığı açıklama şöyle:

SURİYE MESELESİ

"Görüşmede ikili meseleler ve Suriye'de yaşanan son gelişmeler ele alınmış, siyasi sürecin desteklenmesinin önemi vurgulanmış ve terörün her türüne karşı mücadelede ortak kararlılığın altı çizilmiştir."

"Cumhurbaşkanımız ülkemizin stratejik ortağıyla yakın ilişkilerini sürdürme arzusunu yeniden teyit etmişlerdir."

ABD Başkanı Donald Trump

ABD'NİN SURİYE'DEN ÇEKİLMESİ

"İki lider, ABD'nin Suriye'den çekilme kararının müşterek çıkarlara uygun olarak ve ortak hedeflerine zarar vermeyecek şekilde uygulanması hususunda mutabık kalmışlardır."

75 MİLYAR DOLARLIK HEDEF

"Son olarak ikili ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve 75 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşma konusunda mutabık kalınmıştır."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Kaynak: AA