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Erdoğan-Trump görüşmesine saatler kala ABD'den skandal YPG açıklaması: Desteğimiz sürecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'la gerçekleşecek görüşmesine çok az bir süre kala, ABD'li üst düzey bir yetkilinin yaptığı skandal açıklama gündeme oturdu. Reuters'a konuşan üst düzey yetkili, terör örgütü YPG ile işbirliğine devam edeceklerini söyledi.

13.11.2019 09:03 | Son Güncelleme: 13.11.2019 09:20

ABD Başkanı Donald Trump'la Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesine saatler kala, ABD'li üst düzey bir yetkili, terör örgütü YPG ile işbirliğini bitirmek istemediklerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün Washington'daki görüşmesine saatler kala ABD yönetiminden üst düzey bir yetkilinin yaptığı açıklamanın zamanlaması dikkat çekti.

ABD'NİN TERÖRE DESTEĞİ DEVAM EDECEK

Reuters ajansına konuşan Beyaz Saray'dan üst düzey bir yetkili, ana omurgasını terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile işbirliğini bitirmeyi düşünmediklerini açıkladı.

Bugün Türkiye saati ile 20.00'da gerçekleşmesi beklenen Erdoğan-Trump görüşmesinden önce ABD'den gelen bu mesaj, Türkiye'nin "SDG'ye verilen desteğin kesilmesi" yolundaki talebinin hiçe sayıldığı anlamına geliyor.

İsmi açıklanmayan üst düzey yetkili, ABD ile Türkiye'nin Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sistemleri konusundaki sorununu da çözmesi gerektiğini ifade etti.

Erdoğan-Trump görüşmesine saatler kala ABD'den skandal YPG açıklaması: Desteğimiz sürecek

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Türkiye, Dünya, Güncel


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