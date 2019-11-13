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Erdoğan-Trump görüşmesinde "terörle mücadele" dosyası dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile baş başa görüşmesi 1 saat 15 dakika sürdü. Görüşmenin ardından Erdoğan ve Trump'ın katıldığı heyetler arası çalışma yemeğinde masadaki "Türkiye'nin terörle mücadelesi" adlı dosya dikkat çekti.

13.11.2019 22:22 | Son Güncelleme: 13.11.2019 22:49

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile baş başa görüşmesi sona erdi. Erdoğan ve Trump'ın Beyaz Saray Oval Ofis'te yaptıkları görüşme 1 saat 15 dakika sürdü. Baş başa görüşmede Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Trump'ın eşi Melania Trump da yer aldı.

ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı Beyaz Saray'da karşıladı. Trump, Erdoğan'la görüşmesi öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin sorunlarını anladığını söyledi. Erdoğan ise "basın toplantısında her şeyi etraflıca anlatacaklarını" belirtti.

BAŞ BAŞA GÖRÜŞME 1 SAAT 15 DAKİKA SÜRDÜ

Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien da hazır bulundu. Görüşmenin ardından heyetler arası çalışma yemeğine geçen Erdoğan ve Trump, daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek. 1 saat 15 dakika süren baş başa görüşmelerini tamamlayan iki lider, çalışma yemekleri sonrası ortak basın toplantısı düzenleyecek.

MASADA DİKKAT ÇEKEN DETAY

Heyetler arası görüşme sırasında çekilen fotoğrafta ise toplantı masasındaki bir detay göze çarptı. Görüşme sırasında masada bulunan ve üzerinde "Turkey's Fight Against Terrorism" (Türkiye'nin Terörle Mücadelesi) yazan dosya dikkat çekti. Dosya, görüşmede Türkiye'nin terörle mücadelesinin önemli bir gündem maddesi olacağına işaret etti.

Erdoğan-Trump görüşmesinde

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Türkiye, Güncel


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