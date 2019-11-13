Erdoğan-Trump görüşmesinin arifesinde Washington sokaklarında gezen kamyonet, sosyal medyada gündem oldu

ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki kritik görüşmeye saatler kala Washington caddelerinde özel olarak ışıklandırılmış kamyonet konvoyu geçmesi dikkat çekti.

Reuters haber ajansı Türkiye saati ile 20.00'da gerçekleşmesi beklenen zirve öncesinde Beyaz Saray yakınlarında özel olarak ışıklandırılmış bir araç konvoyunun gezdiğini fotoğraflarla abonelerine duyurdu. Bu fotoğraflar, ABD'li kullanıcılar tarafından sosyal medyada gündem oldu.

Son dönemde iki ülke arasında gerilen ilişkileri yumuşatması beklenen görüşme öncesinde servis edilen fotoğraflarda, üzerinde ışıkla aydınlatılan ve dev boyutlarda bir ekrana sahip olan kamyonetler görülüyor.

BEYAZ SARAY'IN YAKINLARINDA GEZİYOR

Özellikle Beyaz Saray'ın yakınlarındaki caddelerde hareket eden kamyonetlerin üzerinde ise Türkiye'nin bölgede yaşanan krizlerden nasıl etkilendiği gözler önüne seriliyor.

TÜRKİYE'NİN İNSANİ YARDIMLARI GÖSTERİLİYOR

Ekranlarda DEAŞ'ın Türkiye'ye verdiği zarar istatistiklerle gösterilirken bir diğer kamyonette ise Türkiye'nin bölgede yaptığı insani yardım ve destekler anlatılıyor.