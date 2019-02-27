Erdoğan, Trump'ın Kıdemli Danışmanı Kushner'i Kabul Etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan
, ABD
Başkanı Donald Trump
'ın Kıdemli Danışmanı ve Asistanı Jared Kushner
'i, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Kıdemli Danışmanı ve Asistanı Jared Kushner
, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ile görüşmek üzere Ankara
'ya geldi. Esenboğa Havalimanı
'ndan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçen Jared Kushner, burada Cumhurbaşkanı Erdoğan
tarafından kabul edildi. Görüşmede Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak
da hazır bulundu.
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Haber-Kamera: ANKARA, -
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Kaynak: DHA