Erdoğan: "Tüm illerde valiliklerin başkanlığında pandemi kurulu oluşturularak alınan tedbirlerin...
Erdoğan: "Tüm illerde valiliklerin başkanlığında pandemi kurulu oluşturularak alınan tedbirlerin takibi yapılacak, gerektiğinde o şehre mahsus ilave tedbirler de yine buradan kararlaştırılacaktır.
27.03.2020 22:24 | Son Güncelleme: 27.03.2020 22:24
Erdoğan: "Tüm illerde valiliklerin başkanlığında pandemi kurulu oluşturularak alınan tedbirlerin takibi yapılacak, gerektiğinde o şehre mahsus ilave tedbirler de yine buradan kararlaştırılacaktır."
Kaynak: AA
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