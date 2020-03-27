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Erdoğan: "Tüm illerde valiliklerin başkanlığında pandemi kurulu oluşturularak alınan tedbirlerin...

Erdoğan: "Tüm illerde valiliklerin başkanlığında pandemi kurulu oluşturularak alınan tedbirlerin takibi yapılacak, gerektiğinde o şehre mahsus ilave tedbirler de yine buradan kararlaştırılacaktır.

27.03.2020 22:24 | Son Güncelleme: 27.03.2020 22:24
Erdoğan:
Erdoğan: "Tüm illerde valiliklerin başkanlığında pandemi kurulu oluşturularak alınan tedbirlerin takibi yapılacak, gerektiğinde o şehre mahsus ilave tedbirler de yine buradan kararlaştırılacaktır."

Kaynak: AA

Etiketler: Güncel

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