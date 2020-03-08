Erdoğan: "Tüm mevzuatımızda kadınların haklarını korumaya, ayrımcı uygulamaları ortadan kaldırmaya...
Erdoğan: "Tüm mevzuatımızda kadınların haklarını korumaya, ayrımcı uygulamaları ortadan kaldırmaya yönelik çok ciddi düzenlemeler yaptık."
08.03.2020 15:46 | Son Güncelleme: 08.03.2020 15:46
Erdoğan: "Tüm mevzuatımızda kadınların haklarını korumaya, ayrımcı uygulamaları ortadan kaldırmaya yönelik çok ciddi düzenlemeler yaptık."
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Erdoğan: "Tüm mevzuatımızda kadınların haklarını korumaya, ayrımcı uygulamaları ortadan kaldırmaya...
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