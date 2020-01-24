Haberler » Güncel » ERDOĞAN, 'TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ YENİ BİNALARININ AÇILIŞ TÖRENİ'NDE KONUŞTU (1) - Haber

ERDOĞAN, 'TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ YENİ BİNALARININ AÇILIŞ TÖRENİ'NDE KONUŞTU (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Angela Merkel 'Türk-Alman Üniversitesi Yeni Binalarının Açılış Töreni'ne katılıyor.

24.01.2020 11:37 | Son Güncelleme: 24.01.2020 11:37ERDOĞAN, 'TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ YENİ BİNALARININ AÇILIŞ TÖRENİ'NDE KONUŞTU (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Angela Merkel 'Türk-Alman Üniversitesi Yeni Binalarının Açılış Töreni'ne katılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada, Merkel ile yapacakları görüşmede 'İkili ilişkilerimizin yanı sıra Libya başta olmak üzere bölgesel meseleleri ayrıntılı şekilde ele alacağız" dedi.  Erdoğan ayrıca, "1,5 asırlık yolculuğu olan Alman Lisesi gibi Türk Alman Üniversitesinin de Türk ve Alman dostluğunun sembolü haline gelmesini diliyorum." ifadelerinde bulundu.

Görüntü dökümü:

-------------

-Erdoğan ve Merkel'in görüşmesi

-Erdoğan'ın konuşması

-Merkel'in konuşması


- İstanbul

Angela Merkel, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:32  Türkiye diyanet vakfı, idlib'de 'iyilik konutları' inşa edecek
12:32  Çin'de yeni yıla 'virüs' uyarısı
12:32  Avukatlık bürosundaki silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı
12:32  Ankara avukatlık bürosundaki silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı-arşiv
12:32  Çanakkale ezine'de şüpheli ölüm cinayet çıktı 7 gözaltı
24.01.2020 12:38:50