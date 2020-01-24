Erdoğan, 'Türk-Alman Üniversitesi yeni binalarının açılış töreni'nde konuştu (1)

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Angela Merkel 'Türk-Alman Üniversitesi Yeni Binalarının Açılış Töreni'ne katılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada, Merkel ile yapacakları görüşmede 'İkili ilişkilerimizin yanı sıra Libya başta olmak üzere bölgesel meseleleri ayrıntılı şekilde ele alacağız" dedi. Erdoğan ayrıca, "1,5 asırlık yolculuğu olan Alman Lisesi gibi Türk Alman Üniversitesinin de Türk ve Alman dostluğunun sembolü haline gelmesini diliyorum." ifadelerinde bulundu.