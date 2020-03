Erdoğan: Türkiye bu sıkıntıyı hiçbir kayıp vermeden atlatacaktır, temennimiz budur (2)

GENİŞLETİLMİŞ İL BAŞKANLARI TOPLANTISI'NDA KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen 'Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Erdoğan, AK Parti'nin 7'nci büyük kongresi sürecinin belirlenen takvime uygun şekilde ilerlediğini, şu ana kadar 181 ilçe kongresini tamamladıklarını kaydetti. AK Parti'yi milletin gösterdiği istikamette yenileyerek, geliştirerek, büyüterek yola devam edeceklerini belirten Erdoğan, Türkiye 'nin, AK Parti'nin hizmetlerine daha uzun yıllar boyunca ihtiyacı olduğunu söyledi.

'CHP İSTİKLAL MARŞI'NA KATILMAYI KESTİ'

Suriye krizi ile ilgili gelişmeleri TBMM'deki grup toplantısında paylaştığını, burada meselenin başka bir boyutu üzerinde durmak istediğini anlatan Erdoğan, Türkiye'de sırf AK Parti'ye ve şahsına olan düşmanlığı sebebiyle her ülke meselesinde karşı tarafın safında yer alan bir kesim olduğuna dikkat çekti. Bunların en başında CHP zihniyetinin geldiğini kaydeden Erdoğan, "Bölücü örgütün güdümündeki parti ile kurduğu ittifakı artık gizlemeyen CHP ekibi, toplantılarda okunan İstiklal Marşı'na katılmayı keserek yeni dönemde takip edeceği yolu da göstermeye başlamıştır. CHP'nin başındaki zat ve şürekasının kendilerine verilen görev gereği, hakaret ve iftira çıtasını yükselterek ülkemizde yeni bir kamplaşma dalgası oluşturmanın peşinde koştuklarını biliyoruz. CHP kasıtlı bir şekilde kutuplaştırmayı derinleştirerek, insanlarımızın hassasiyetlerini kaşıyarak, kışkırtarak çok tehlikeli bir oyun oynuyor. Maalesef milli iradenin tecelligahı olan Meclis kürsüsünü de bu sinsi ve kirli oyuna alet etmekten çekinmiyorlar. Milletimize olan saygımız gereği verdiğimiz cevaplar, CHP ve başındaki zat aracılığıyla sahnelenen tezgahı görmediğimiz anlamına gelmiyor" diye konuştu.

'YENİ' DİYE ORTAYA SÜRÜLEN HER SÖZDE OLUŞUM'

Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en büyük atılımlarını AK Parti kadrolarının gerçekleştirdiğini ifade ederek, özellikle gençlerin gelecekleri için neyin vaat edildiğinin, en az bu yapılanları anlatmak kadar önemli olduğunu vurguladı. "Ülkemizde hala istikbalimiz için hayaller kurabilme, bunu projelendirme, planlama, hayata geçirme kabiliyetine ve iradesine sahip tek parti AK Parti'dir" diyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bu vasfımızı sürdürdüğümüz müddetçe, Allah'ın izniyle, milletimiz de ülkeyi yönetme sorumluluğunu inanıyorum ki asla bizden almayacaktır. Milletimizin siyaset mühendisliklerine de, içeride ve dışarıda yazılan senaryolara da, karalama ve korkutma üzerine kurulu eski dönem siyaset yöntemlerine de artık karnı toktur. Halbuki ülkeye ve millete hizmet etmek için yürünen yol uzundur, meşakkatlidir, dirayet ve sabır gerektirir. Dikkat ederseniz, 'yeni' diye ortaya sürülen her sözde oluşum sadece AK Parti'ye olan ihtiyacı teyit ediyor. Onun ötesinde bir işe yaramıyor. Davası, inancı, milleti, ülkesi olmayanın sonu her zaman hüsran olmaya mahkumdur. Bunların hiçbiri bizi zerre kadar ilgilendirmiyor. Çünkü bizim önümüzde 2023 hedeflerimiz gibi, 2053 ve 2071 vizyonlarımız gibi hala aşılamamış bir ufuk var."

'KADROLARI OLUŞTURURKEN KANAAT ÖNDERLERİNİ BULUN'

Önümüzdeki dönemde yeni bir heyecan, yeni kadrolar ve yeni hedeflerle millete hizmet etmeyi sürdüreceklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları ifade etti:

"Lütfen kadrolarımızı oluştururken, o ilin, ilçenin kanaat önderlerini bulacaksınız. Aynı heyetler, aynı ekiplerle yürümeye mecbur değiliz, mahkum da değiliz. Dinamik bir yapı ile yola yürümeye mecburuz. ve bunun için de tabii arayışların ideal olması lazım. İlçelerimizde, illerimizde ne yapacağız? 'Ömer'leri, Hatice'leri, Ayşe'leri, Musab bin Umeyr'leri bulacağız' dedik ve 'kadrolarımızı bu şekilde oluşturup delegelerimizin önüne böyle çıkacağız' dedik. AK Parti gerçekten eski Türkiye'nin partisi değil, sürekli hücrelerini yenileyen bir parti, geleceğe ufku olan bir parti, halkımızın bunu görmesi lazım. Bunu derken mevcut kadroları tamamen tasfiye edelim, böyle bir şeyin de gayreti içerisinde değiliz. Şüphesiz ki enerjisi olan, çalışan, çalışabilen bu arkadaşlarımızla da yolumuza tabii ki devam edeceğiz."

'BİNA ALTYAPISINDA RADİKAL DEĞİŞİKLİĞE GİTMELİYİZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin güvenlikten ekonomiye kadar çok önemli gündem konuları olduğunu, bunlar arasında asla ihmal edilmemesi gereken hususlardan birisinin ise afetlere hazırlık meselesi olduğunu belirtti. Türkiye'nin gerçekten sorunlu bir yapı stokunun bulunduğunu, özellikle 20 yıldan daha eski binaların büyük bölümünün depreme karşı dayanıksız olduğunu kaydeden Erdoğan, "Bunun için kentsel dönüşüm projelerine özel ehemmiyet veriyoruz. Nüfus yoğunluğunun had safhada olduğu İstanbul başta olmak üzere, ülkemizin her yerinde bina altyapımızda radikal değişikliklere gitmek mecburiyetindeyiz. Bugün bizim küçük çıkar hesaplarıyla yıkmaktan veya gerektiği şekilde güçlendirmekten imtina ettiğimiz her yapıyı depremin yerle bir edeceği açıktır. Son bir asırda 57 büyük deprem yaşamış ve 80 bin vatandaşını kaybetmiş bir ülke olarak, bu konuda rehavete kapılma hakkına sahip değiliz. Kentsel dönüşümde devlet taraflardan sadece biridir. Bakanlıklarımız ve ilgili kurumlarımız bu konudaki planlamalarını zaten tamamlamış durumdadır. Belediyelerden vatandaşlarımıza kadar, sürecin tüm tarafları bu yükü paylaşmadan arzu ettiğimiz hızda bir dönüşümü gerçekleştiremeyiz. Kentsel dönüşümün yükünü hep birlikte paylaştığımızda kısa sürede temel sıkıntıları çözebiliriz. Aksi takdirde yıllarca bu meseleyi konuşuruz, ama bir arpa boyu yol ancak kat ederiz" diye konuştu.

'VERDİĞİMİZ SÖZLERİ YERİNE GETİRECEĞİZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminin 2023, belediye başkanlığı seçiminin ise 2024'te yapılacağını hatırlatarak, millete verilen sözleri yerine getirebilmek için 2-3 yıl vakitleri olduğuna işaret etti. Hedeflerden kopmamaya ve odağı dağıtmamaya dikkat edilmesi yönünde uyarıda bulunan Erdoğan, "Uluslararası alanda siyasi ve diplomatik mücadelemizi yürütürken, milletimizin ekonomik sıkıntılarının çözümü ile ilgili tedbirlerimizi kararlılıkla hayata geçireceğiz. Her bir bakanlığımız, her bir kurumumuz, her bir belediyemiz kendi sorumluluk alanında milletimize verdiğimiz sözleri birer birer yerine getirecektir. Hiçbir meselenin ötekini gölgelemesine, hiçbir önceliğin diğerini geriye itmesine izin veremeyiz. Her alanda gereken adımları dikkatle ve programımıza uygun bir şekilde atmalıyız. Girdiğimiz her mücadelede desteğini bizden esirgemeyen milletimize şükranlarımızı en iyi bu şekilde ifade edebiliriz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan ayrıca, Türkiye için harcadıkları enerjiyi ve vakti, kısır tartışmalarla heba ettirmeye çalışanlara heveslendikleri fırsatı vermeyeceklerini vurgulayarak, "Elbette hiçbir iftirayı ve yalanı cevapsız bırakmayacağız. Ama asla karşımızdakiler gibi siyaseti bundan ibaret bir iş haline de dönüştürmeyeceğiz. İl başkanlarımızdan belediye başkanlarımıza kadar tüm dava arkadaşlarımdan siyasetimize ve icraatımıza bu anlayışla sahip çıkmalarını istiyorum ve dürüstlük bizim işimiz. Çöp çamur çukur bunlar CHP'nin işi" dedi.

'TUTUK DEĞİL' ESPRİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının son bölümünde Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'yi sahneye davet etti. Özhaseki, eski CHP'li Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın nasıl ve neden görevden alındığını, yerine Cumhur İttifakı adayının nasıl seçildiğini anlattı. Yalova'nın yeni Belediye Başkanı Mustafa Tutuk da sahneye çağrılırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan "Soyadına bakıp da aldanmayın ha, Mustafa tutuk değil yani çok çalışacak. Bu arada ikinci üniversiteyi de bitiriyor, demek ki pek de tutuk değil" diye espri yaptı.

