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ERDOĞAN TÜRKİYE'DE KİMSE HUKUKUN VE KANUNLARIN ÜZERİNDE DEĞİLDİR

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan belediye başkanlarıyla video konferans yoluyla yapılan toplantıda yaptığı konuşmada Türkiye'de kimse hukukun ve kanunların üzerinde değildir.

02.04.2020 17:46 | Son Güncelleme: 02.04.2020 17:56
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan belediye başkanlarıyla video konferans yoluyla yapılan toplantıda yaptığı konuşmada Türkiye 'de kimse hukukun ve kanunların üzerinde değildir. Korona salgınıyla mücadeleyi, sulandırmaya, bunu günlük siyasetin malzemesi haline dönüştürmeye hiç kimsenin hakkı yoktur" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, belediye başkanlarıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Video konferans yoluyla yapılan toplantının açılışında konuşan Erdoğan, belediye başkanlarına hitaben, cadde ve sokaklarla, çöp toplama işlerinin daha hassasiyetle yapılması gerektiğine dikkat çekti. Erdoğan, "Bilhassa işsiz kaldığı veya yetersiz gelire sahip olduğu için geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmamalıyız. Evinde tencere kaynamadığı için kalbi kırık her vatandaşımızın vebali sizlerin üzerindedir. En büyük önceliğimiz vatandaşlarımızın geçim sıkıntısına düşmeden temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesini sağlayabilmektir. AK Parti olarak milletimizi bugüne kadar hayal kırıklığına uğratmadık. Milletimiz göz boyamaya çalışanla halis niyetle hizmet edenin ayrımını böyle dönemlerde daha iyi yapar. Her alanda aldığımız tedbirlerle 83 milyonun tamamının yanında olduğumuzu göstermeye çalışıyoruz" diye konuştu.
"TÜRKİYE'DE KİMSE HUKUKUN VE KANUNLARIN ÜZERİNDE DEĞİLDİR"
Erdoğan, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına dikkat çekerek, "Benzer kampanyaların dünyanın diğer ülkelerinde de yapıldığı gerçektir. Başlattığımız yardım kampanyasında toplanacak tutarı doğrudan ihtiyaç sahiplerine aktaracağız. Esasen bu tür kampanyalarda toplanan rakamlar devletin aynı amaçlı diğer harcamalarının yanında oldukça küçük kalır. Bu kampanyaların gayesi milletimizin fertleri arasındaki güçlü dayanışmayı ortaya koymaktır. Sergiledikleri hukuksuzluk ve tehlikeli söylemlerle dayanışma yerine ayrışma peşinde olanlara izin vermeyeceğiz. Kendilerini Türkiye Cumhuriyeti devleti dışında ve üstünde görenlere milletimiz de hakkettiği cevabı veriyor verecektir. 83 milyonun kader ortaklığını sembolize eden bir projeyi dinamitlemeye çalışmak açık söylüyorum gafletten öte bir davranıştır. Adı üzerinde bu bir iyilik seferberliğidir. Gönüllü yardımlaşma ve dayanışma kampanyasıdır. Farklı şekilde yardımda bulunmak isteyen vatandaşlarımızda gerek bireysel olarak gerekse gönüllü teşekküllerimiz vasıtasıyla bunu zaten yapıyor. Türkiye'de kimse hukukun ve kanunların üzerinde değildir. Korona salgınıyla mücadeleyi, sulandırmaya, bunu günlük siyasetin malzemesi haline dönüştürmeye hiç kimsenin hakkı yoktur" diye konuştu ERDOĞAN TÜRKİYE’DE KİMSE HUKUKUN VE KANUNLARIN ÜZERİNDE DEĞİLDİR

Kaynak: DHA

Etiketler: Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel

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ERDOĞAN TÜRKİYE'DE KİMSE HUKUKUN VE KANUNLARIN ÜZERİNDE DEĞİLDİR
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