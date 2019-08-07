Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen resmi törenle karşıladı.

Törende Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam hazır bulundu. Ukrayna heyetindeyse Kırım Tatar Türklerinin lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu yer aldı. Zelenskiy ve Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin kapısında basın mensuplarına poz vererek, baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirmek üzere içeri geçti.

ERDOĞAN'DAN KIRIM AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve konuk Cumhurbaşkanı Zelenskiy, görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımamıştır ve tanımayacaktır. Soydaşlarımızın tarihi anavatanları Kırım'daki varlıklarının devamı, kimliklerinin ve kültürlerinin korunması, temel hak ve hürriyetlerinin güvence altına alınması önceliğimiz olmayı sürdürecektir." ifadesinde bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

"İLİŞKİLERİMİZİ STRATEJİK ORTAKLIK SEVİYESİNE YÜKSELTTİK"

2011 yılında konsey kurduk ve ilişkilerimizi stratejik ortaklık seviyesine yükselttik. Ülke genelinde devam eden reform sürecinin yeni bir ivme kazanacağına inanıyorum.

"10 MİLYAR DOLARLIK YENİ BİR HEDEF BELİRLEDİK"

Ülkelerimiz arasında devam eden serbest ticaret müzakerelerini artık neticelendirme zamanı gelmiştir. Kendimize 10 milyar dolarlık yeni bir hedef belirledik.

Karşılıklı atacağımız birçok adım var. Özellikle geçen yıl 1 milyon 300 bin turist ülkemize geldi.

Bu halklarımız arasındaki ilişkilerimizin de ne denli geliştiğinin göstergesidir.

"FETÖ İLE MÜCADELE KONUSU"

Görüşmelerimizde mevcut bazı sıkıntıların çözülmesi ve ekonomik ilişkilerimizin yeni seviyelere taşınması konusunda görüş birliğinde bulunduk. Görüşmemizin ana konularından biri FETÖ ile mücadele ve güvenlik alanında iş birliği olmuştur.

"MEVKİDAŞIMLA TAM BİR FİKİR BİRLİĞİ İÇERİSİNDEYİZ"

Mevcut iş birliğimizi ilerletme konusunda sayın mevkidaşımla tam bir fikir birliği içerisindeyiz.

Zelenskiy'in açıklamalarından satır başları;

Zelenskiy: "Türk iş dünyasını Ukrayna'ya davet ediyorum. Rahat çalışabilmeniz için size şahsım adına garanti verebilirim"

"Ukrayna'nın toprak bütünlüğü konusundaki değişmeyen tutumunuzdan ötürü (Türkiye'ye) teşekkür ederim"