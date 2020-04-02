Erdoğan: Türkiye'nin sağlık altyapısı pek çok ülkeye göre oldukça iyi durumdadır (1)

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından mesaj yayımlayarak, " Türkiye 'nin sağlık altyapısı; personel, ilaç, malzeme ve yoğun bakım imkanları bakımından pek çok ülkeye göre oldukça iyi durumdadır. Sağlık altyapımızın gücüyle, Koronavirüs'e karşı mücadele gibi zor bir süreci de inşallah örnek bir sınav vererek atlatacağız." dedi.

Kaynak: DHA