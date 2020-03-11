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Erdoğan: "Türkiye'nin Suriye'de birlikte çalıştığı insanları terörist sıfatıyla yaftalayan bir Esed...

Erdoğan: "Türkiye'nin Suriye'de birlikte çalıştığı insanları terörist sıfatıyla yaftalayan bir Esed var, bir de CHP'nin başındaki zat var"

11.03.2020 12:02 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:02
Erdoğan:
Erdoğan: "Türkiye'nin Suriye'de birlikte çalıştığı insanları terörist sıfatıyla yaftalayan bir Esed var, bir de CHP'nin başındaki zat var"

Kaynak: AA

Etiketler : Politika

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