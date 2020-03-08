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Erdoğan: "Türkiye'nin Suriye topraklarını işgal ve ilhak etme gibi bir amacı asla olmamıştır."

Erdoğan: "Türkiye'nin Suriye topraklarını işgal ve ilhak etme gibi bir amacı asla olmamıştır.

08.03.2020 15:54 | Son Güncelleme: 08.03.2020 15:54
Erdoğan:

Erdoğan: " Türkiye 'nin Suriye topraklarını işgal ve ilhak etme gibi bir amacı asla olmamıştır."

Kaynak: AA

Etiketler : Türkiye, Suriye, Güncel
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