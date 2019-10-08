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Erdoğan, Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek Üçlü Zirve Toplantısı'na katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan'da Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek Üçlü Zirve Toplantısı'na katıldı.

08.10.2019 14:54Erdoğan, Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek Üçlü Zirve Toplantısı'na katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan'da Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek Üçlü Zirve Toplantısı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Balkanlarda barış ve istikrarı pekiştirmek amacıyla oluşturulan Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek Üçlü Zirve Toplantısı'na katıldı. Zirve'de Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ve Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey Başkanı Milorad Dodik, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey Üyesi Şefik Caferoviç ve Jelyko Komşiç yer aldı. - BELGRAD

Sırbistan Karadağ, Bosna - Hersek, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Politika

Kaynak: İHA

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