Haberler » Güncel » - Erdoğan, Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek Üçlü Zirve Toplantısı'na katıldı

- Erdoğan, Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek Üçlü Zirve Toplantısı'na katıldı

- Erdoğan, Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek Üçlü Zirve Toplantısı'na katıldıBELGRAD - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan'da Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek Üçlü Zirve Toplantısı'na katıldı.

08.10.2019 16:32
- Erdoğan, Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek Üçlü Zirve Toplantısı'na katıldı
BELGRAD - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan'da Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek Üçlü Zirve Toplantısı'na katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Balkanlarda barış ve istikrarı pekiştirmek amacıyla oluşturulan Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek Üçlü Zirve Toplantısı'na katıldı. Zirve'de Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ve Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey Başkanı Milorad Dodik, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey Üyesi Şefik Caferoviç ve Jelyko Komşiç yer aldı.
- Erdoğan, Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek Üçlü Zirve Toplantısı'na katıldı

Sırbistan Karadağ, Bosna - Hersek, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:44 FLAŞ
21:42 Katalan medyasına seçim kampanyası yasağı
21:33 Mesirelik alanda bulunan kadın cesedi - 1 kişi gözaltına alındı
21:33 Sınıra sevk edilen askerlere coşkulu karşılama (3)
21:32 Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
21:32 Çankırı'da minibüs ile traktör çarpıştı: 3 yaralı
21:31 Mesire alanında cesedi bulunan kadını öldüren zanlı tutuklandı