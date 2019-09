Erdoğan: Türkiye yenilenebilir enerjide bölgesinde lider

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta düzenlenen İklim Eylem Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye 'nin iklim değişikliğiyle mücadelede başarılı bir ülke olduğunu söyledi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurulu kapsamında katıldığı İklim Eylem Zirvesi'nde konuştu. İklim değişikliğinin sınır tanımayan küresel bir sorun olduğunu söyleyen Erdoğan, küresel sorunların çözümünde, gerek bölgesel, gerek uluslararası düzeyde iş birliğinin tesis edilmesinin gerekli olduğunu vurguladı.Türkiye'nin yenilenebilir enerjide, bölgesinde lider ülke olduğunu söyleyen Erdoğan, "Türkiye, iklim değişikliğiyle başarılı mücadele için evvela yerel düzeyde eyleme geçilmesi gerektiğinin farkındadır. İstanbul ile beraber, 81 vilayetimizin tamamında katı yakıtlar yerine doğalgaz kullanımını yaygınlaştırdık. Türkiye, bugün yenilenebilir enerjide, bölgesinde lider ülke konumundadır. Halihazırda, elektriğin yüzde 30'undan fazlasını yenilenebilir enerjiden karşılıyoruz. Yenilenebilir enerjinin, elektrik üretimindeki payını 2023 yılında yaklaşık yüzde 39 seviyesine yükselteceğiz" dedi.Türkiye'de orman varlığının arttığını, 17 yılda 4 milyar fidan dikildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin 2023 hedeflerinden birinin orman alanlarının toplam alanın yüzde 30'una çıkarılması olduğunu ifade etti.Plastik poşet kullanımı azaldıTürkiye'de plastik poşet poşet kullanımının dörtte üç oranında düşürüldüğünü belirten Erdoğan, bu kapsamda başlatılan "Sıfır Atık" projesinin Türkiye genelinde benimsendiğini kaydetti. Erdoğan, "Kalkınma hedeflerimizden vazgeçmeden, iklim değişikliğine uyum ve afetlere karşı dayanıklılığa yönelik politikaları hayata geçiriyoruz" dedi.Yerel düzeyde iklim değişikliği ile mücadele etmek için Türkiye'nin her bir coğrafi bölgesi için eylem planları hazırlandığını söyleyen Erdoğan şöyle konuştu:"İlk girişim, yerel iklim yatırımı için liderlik girişimidir. İkincisi ise herkes için sıfır karbon binalar girişimidir. Bu önemli girişimin iki temel bileşeni vardır. İlki 2030 yılına kadar yeni binaların, 2050 yılına kadar ise mevcut binaların sıfır karbon hale getirilmesi amacıyla yol haritalarının hazırlanmasıdır. İkincisi, 2030 yılına kadar küresel ölçekte yaklaşık 1 trilyon dolar tutarındaki yatırımın hayata geçirilmesidir. Üçüncü girişimimiz, iklim dostu ulaşım girişimiyle, sürdürülebilir kentsel ulaşım sistemlerinin oluşturulmasını hedefliyoruz. Bu girişimlerimizin hayırlı olmasını diliyor, tüm ülkeleri imkanları ölçüsünde ve hakkaniyet temelinde elini taşın altına koymaya davet ediyorum. Eş başkanlığını yürüttüğümüz çalışma grubunun geliştirdiği girişimlerin herkes tarafından destekleneceğine inanıyorum."DHA/ HT,JD(c)