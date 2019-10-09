Haberler » Güncel » - Erdoğan, Üçlü Zirve öncesi aile fotoğrafı çekildi

- Erdoğan, Üçlü Zirve öncesi aile fotoğrafı çekildi

- Erdoğan, Üçlü Zirve öncesi aile fotoğrafı çekildiBELGRAD - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan'da Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek Üçlü Zirve Toplantısı öncesi liderlerle aile fotoğrafına katıldı.

09.10.2019 01:18
- Erdoğan, Üçlü Zirve öncesi aile fotoğrafı çekildi
BELGRAD - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan'da Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek Üçlü Zirve Toplantısı öncesi liderlerle aile fotoğrafına katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan ziyaretinin ikinci gününde temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balkanlarda barış ve istikrarı pekiştirmek amacıyla oluşturulan Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek Üçlü Zirve Toplantısı'na katılmak üzere Sırbistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na geldi. Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ve Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey Başkanı Milorad Dodik, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey Üyesi Şefik Caferoviç ve Jelyko Komşiç ile zirve öncesi aile fotoğrafı çektirdi.
- Erdoğan, Üçlü Zirve öncesi aile fotoğrafı çekildi

Sırbistan Karadağ, Bosna - Hersek, Cumhurbaşkanı, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
07:01 Adana merkezli dev suç örgütü operasyonu: 74 gözaltı kararı
06:57 Adana'da suç örgütüne yönelik operasyon, çok sayıda gözaltı var
06:54 Bursa-hakkari şehidi sözleşmeli er muhammet emin kotanoğlu, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı-2
06:54 Adana'da suç örgütüne yönelik operasyon, çok sayıda gözaltı var
06:44 Adana merkezli organize suç örgütüne yönelik operasyon
06:32 Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca silahlı organize suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 74...
05:54 RDIF ilk yurt dışı temsilciliğini Suudi Arabistan'da açtı