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Erdoğan, ukrayna'da askeri törenle karşılandı

Erdoğan, Ukrayna'da askeri törenle karşılandıSonat Kerem, Kiev, (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Devlet Başkanı Volodimir Zelenski tarafından askeri törenle karşılandı.

03.02.2020 13:26 | Son Güncelleme: 03.02.2020 13:35
Erdoğan, 'da askeri törenle karşılandı
Sonat Kerem, Kiev, (DHA) - Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Devlet Başkanı Volodimir Zelenski tarafından askeri törenle karşılandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski tarafından askeri törenle karşılandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, mevkidaşı Zelenski ile baş başa ve heyetler arası görüşmenin ve ikili anlaşmalara ilişkin imza töreninin ardından Devlet Başkanlığı Rezidansı Marinskiy Sarayı'nda basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. Erdoğan daha sonra, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenecek Türkiye-Ukrayna İş Forumu'na katılacak.
Erdoğan, ukrayna'da askeri törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı, Ukrayna, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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