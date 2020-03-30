Erdoğan: "Ülkemiz, tüm temel gıda maddelerini kendisi ürettiği için, hem stoklarımız, hem de...
Erdoğan: "Ülkemiz, tüm temel gıda maddelerini kendisi ürettiği için, hem stoklarımız, hem de tedarik zincirlerimizin işleyişi, ihtiyacımızı karşılayacak düzeydedir.
30.03.2020 20:56 | Son Güncelleme: 30.03.2020 20:56
Erdoğan: "Ülkemiz, tüm temel gıda maddelerini kendisi ürettiği için, hem stoklarımız, hem de tedarik zincirlerimizin işleyişi, ihtiyacımızı karşılayacak düzeydedir."
Kaynak: AA
Etiketler: Güncel