Haberler » Güncel » Erdoğan Uludağ'dan alkışlanacak proje - Haber

Erdoğan Uludağ'dan alkışlanacak proje

Vahşice katledilen Tuğba Anlak'ın kızının 8 yıllık eğitim masraflarını karşılamak amacıyla Haluk Levent'in ceketini 74 bin liraya satın alan Erdoğan Uludağ, örnek bir projeye daha imza attı.

25.12.2019 14:00 | Son Güncelleme: 25.12.2019 14:01 Erdoğan Uludağ'dan alkışlanacak proje

Hayırsever işadamı, anneleriyle beraber cezaevinde kalan 40 çocuğun dışarıda özgürce bir gün geçirmelerini sağladı. Projeye Azra Akın da destek verdi.

Ünlü rock'çı Haluk Levent bir konserinde giydiği ceketi vahşice öldürülen Tuğba Anlak'ın kızının eğitim masrafları için satışa çıkarmış, ceketi Holding'in sahibi Erdoğan Uludağ 74 bin TL ödeyerek satın almıştı. Hayırsever işadamı, yine örnek niteliğinde bir projeye imza attı.

40 ÇOCUĞUN ÖZGÜR GÜNÜ

Erdoğan Uludağ, ünlü oyuncu Azra Akın'la birlikte Bakırköy Kadın Tutukevi'ne ziyarette bulundu. Anneleriyle beraber demir parmaklıklar arkasında yaşayan 40 çocuğu özel izinle bir günlüğüne dışarı çıkaran Uludağ, miniklerin açık havada keyifli bir gün geçirmelerini sağladı.

BU ÇOCUKLAR HEPİMİZİN

Azra Akın günün sonunda şu açıklamayı yaptı: "Bu çocuklar hepimizin. Ne olursa olsun sağlıklı büyümek her çocuğun hakkı. Anne ve babaları cezaevinde olduğu için hiçbir yavruyu görmezden gelemeyiz. Bu çocuklar anneleriyle birlikte cezaevlerinde kalmak zorundaysalar, şartlarının dışarıdaki yaşıtlarından farklı olmadığından emin olmalıyız ki vicdanlarımız rahat olsun."


Haluk Levent, Azra Akın, Uludağ, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:42   Bingöl Belediyesinden üniversite öğrencilerine çorba ikramı - Haber
15:42   MSB: Deyrizor'da PKK/YPG'nin zulmünden kaçan Suriyelilere gıda yardımı yapıldı - Haber
15:41   Adana sele teslim oldu - Haber
15:41   TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na Van'da fahri doktora unvanı verildi - Haber
15:37   Aliağa Gençlik Merkezinde eğlence devam ediyor - Haber
15:02   Son dakika: Libya'da, Habertürk TV ekibinin bulunduğu araca füze atıldı - Haber
14:20   Otoyolda intihar girişiminde bulunan adama, çevredeki bir kadından tepki çeken sitem - Haber
14:16   Kediyle horon oynayan Karadenizliler sosyal medyada olay oldu - Haber
13:51   Cumhurbaşkanı Erdoğan iki yıl önce saat tamircisine verdiği sözü tuttu ve tamirciye saat hediye etti - Haber
13:30   İstanbul'da sahil kesimi kızıl renge büründü - Haber
25.12.2019 15:45:31