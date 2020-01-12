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Erdoğan, Ümmü Gülsüm Genç ile sosyal medyada canlı görüştü! O anlar böyle görüntülendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 yaşında geçirdiği ateşli hastalık sonucu konuşamayan 27 yaşındaki Ümmü Gülsüm Genç ile sosyal medya hesabı üzerinden canlı olarak görüştü. O anlar kameralara böyle yansıdı.

12.01.2020 22:19 | Son Güncelleme: 12.01.2020 22:22

Türkiye Recep Tayyip Erdoğan, "Kim Milyoner Olmak İster" adlı yarışma programına katılan konuşma engelli Ümmü Gülsüm ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Instagram hesabı üzerinden gerçekleştirdiği görüntülü görüşmede, Genç'e görevi ve üniversite eğitimi hakkında sorular sordu. Genç'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorularını önündeki kağıda yazarak cevapladığı görülürken, Erdoğan da Genç'e başarı dileğinde bulundu.

"TANIŞMA FIRSATIM BULDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Genç'i ve kardeşlerini izlediğini dile getiren Erdoğan, "Arkadaşlar bana sürpriz yaptı. Ben Ümmü Gülsüm'le görüntülü olarak tanışma fırsatını bulduğum için çok mutluyum. Annene, babana ve bütün ailene benden selamlar." ifadelerini kullandı.

ÜMMÜ GÜLSÜM VE AİLESİNİ ANKARA'YA DAVET ETTİ

Erdoğan ve Genç, görüntülü sohbetlerinde, Borçka'nın halk arasında "Macahel" olarak bilinen Camili yöresindeki bal ile ilgili de konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ayrıca, Genç'i ve ailesini, fırsat bulduklarında Ankara'da ağırlamak istediğini kaydetti.

SORULARIN CEVAPLARINI TAHTAYA YAZARAK VERDİ

Yarışmaya Artvin'den katılan ve Çevre Mühendisi olan, 4 yaşındaki geçirdiği havale sonrası konuşamayan 27 yaşındaki Ümmü Gülsüm Genç, soruların çoğunu bilerek 125 bin TL'lik ödül kazandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sorduğu soruları elindeki tahtaya yazarak cevaplayan Genç, başarısıyla milyonların gönlünü kazandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kim Milyoner Olmak İsterCumhurbaşkanı Erdoğan, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Ümmü Gülsüm Genç ile görüştü

Kim Milyoner Olmak İsterKim Milyoner Olmak İster'de bir ilk! Ümmü Gülsüm Genç yarışmaya damga vurdu

Kim Milyoner Olmak İsterKim Milyoner Olmak İster'e katılan konuşma engelli Ümmü Gülsüm Genç, başarısıyla Twitter'da trend oldu

Erdoğan, Ümmü Gülsüm Genç ile sosyal medyada canlı görüştü! O anlar böyle görüntülendi

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Kaynak: AA


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