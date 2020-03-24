Erdoğan: Ürünleri yurt dışına kaçıranlara bunun hesabını sorarız

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs belirli ürünlere talebi arttırırken, bu durum fırsatçıların ortaya çıkmasına sebep oldu. Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, bakanlarla olan telekonferans görüşmelerinin görüntülerini paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"HESABINI SORARIZ"

Türkiye'nin bu zor süreçten başarılı bir şekilde çıkacağını vurgulayan Erdoğan, "Ürünleri değişik kanallarla yurt dışına kaçıranlara bunun hesabını sorarız. Ve bunun da bizim yasalarımızda yeri yok. Turizmde 14 günde geri ödeme konusu bunların zaten şuanda Hazine Maliye Bakanlığımız da Turizm Kültür Bakanımız da görüşme halinde" ifadelerini kullandı.

DOĞAL GAZ VE ELEKTRİK AÇIKLAMASI

Erdoğan, "Enerjide ise günlük ödemelerin ertelenmesi hususunda yani bu konuyu masaya yatırmanızda fayda olur. Bunlar düşünülebilir, erteleme konumuz olabilir ama doğal gaz ve elektriğin kapanması gibi bir şeyin içerisinde, takdir edersiniz ki biz çok daha zor günler yaşadık, böyle bir şeye girmedik. Çünkü bu devlet sosyal bir devlettir, sosyal devlette de böyle bir adım atılamaz. Bu konuda kararlı olacağız işi götüreceğiz." şeklinde konuştu.

UZAKTAN EĞİTİM UZATILACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Selçuk'la yaptığı görüşmede uzaktan eğitim ile ilgili "İnşallah bu çalışma yöntemiyle geleceğe yönelik çok çok farklı bir sistemi de oluşturmuş oluyoruz, oturtmuş oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Uzaktan eğitimin devam edip etmeyeceğine ilişkin de konuşan Erdoğan, Bilim Kurulu uzatılmasında fayda var diyorsa ona uyalım, çünkü işin ehli onlar" ifadelerini kullandı.

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