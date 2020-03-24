Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Erdoğan: Ürünleri yurt dışına kaçıranlara bunun hesabını sorarız - Ekonomi

Erdoğan: Ürünleri yurt dışına kaçıranlara bunun hesabını sorarız

Bakanlar ile video konferansında bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ürünleri değişik kanallarla yurt dışına kaçıranlara bunun hesabını sorarız" dedi.

24.03.2020 14:05 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:17

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs belirli ürünlere talebi arttırırken, bu durum fırsatçıların ortaya çıkmasına sebep oldu. Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, bakanlarla olan telekonferans görüşmelerinin görüntülerini paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"HESABINI SORARIZ"

Türkiye'nin bu zor süreçten başarılı bir şekilde çıkacağını vurgulayan Erdoğan, "Ürünleri değişik kanallarla yurt dışına kaçıranlara bunun hesabını sorarız. Ve bunun da bizim yasalarımızda yeri yok. Turizmde 14 günde geri ödeme konusu bunların zaten şuanda Hazine Maliye Bakanlığımız da Turizm Kültür Bakanımız da görüşme halinde" ifadelerini kullandı.

DOĞAL GAZ VE ELEKTRİK AÇIKLAMASI

Erdoğan, "Enerjide ise günlük ödemelerin ertelenmesi hususunda yani bu konuyu masaya yatırmanızda fayda olur. Bunlar düşünülebilir, erteleme konumuz olabilir ama doğal gaz ve elektriğin kapanması gibi bir şeyin içerisinde, takdir edersiniz ki biz çok daha zor günler yaşadık, böyle bir şeye girmedik. Çünkü bu devlet sosyal bir devlettir, sosyal devlette de böyle bir adım atılamaz. Bu konuda kararlı olacağız işi götüreceğiz." şeklinde konuştu.

UZAKTAN EĞİTİM UZATILACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Selçuk'la yaptığı görüşmede uzaktan eğitim ile ilgili "İnşallah bu çalışma yöntemiyle geleceğe yönelik çok çok farklı bir sistemi de oluşturmuş oluyoruz, oturtmuş oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Uzaktan eğitimin devam edip etmeyeceğine ilişkin de konuşan Erdoğan, Bilim Kurulu uzatılmasında fayda var diyorsa ona uyalım, çünkü işin ehli onlar" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Erdoğan: Ürünleri yurt dışına kaçıranlara bunun hesabını sorarız

Haberin Videosu :

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ürünleri yurt dışına kaçıranlara bunun hesabını sorarız
Etiketler : Politika, Ekonomi, Güncel

İlgili Haberler

Bakan Selçuk’a canlı yayında soruldu: Okul tatili uzayacak mı?Bakan Selçuk'a canlı yayında soruldu: Okul tatili uzayacak mı?
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bilim Kurulu okul tatiliyle ilgili ne derse ona uyalımSon Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bilim Kurulu okul tatiliyle ilgili ne derse ona uyalım
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Ekonomi Manşet

Haberler

Erdoğan sinyali verdi! Fatura ödemeleri ertelenebilir Ekonomi
Erdoğan sinyali verdi! Fatura ödemeleri ertelenebilir
Dev banka, tüm esnafa 25 bin liralık kredi desteği verecek Ekonomi
Dev banka, tüm esnafa 25 bin liralık kredi desteği verecek
Koronavirüs salgını işten çıkarma gerekçesi olabilir mi? Uzman isim 2 şarta dikkat çekti Ekonomi
Koronavirüs salgını işten çıkarma gerekçesi olabilir mi? Uzman isim 2 şarta dikkat çekti
65 yaş üstü emeklilere büyük kolaylık! Maaşlar eve getirilecek Ekonomi
65 yaş üstü emeklilere büyük kolaylık! Maaşlar eve getirilecek
İş yeri kirasını ödeyemeyenler 3 ay boyunca tahliye edilemeyecek Ekonomi
İş yeri kirasını ödeyemeyenler 3 ay boyunca tahliye edilemeyecek
Büyükşehir belediyesi, personeline biner lira ikramiye verecek Ekonomi
Büyükşehir belediyesi, personeline biner lira ikramiye verecek
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına her ay aktarılan kaynak 180 milyon liraya çıkarıldı Ekonomi
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına her ay aktarılan kaynak 180 milyon liraya çıkarıldı
Korona sonrası bir banka daha kredi ödemelerini erteleme kararı aldı Ekonomi
Korona sonrası bir banka daha kredi ödemelerini erteleme kararı aldı

Son Dakika Ekonomi Haberleri

15:09: Alternatif Bank'tan koronavirüsle mücadeleye destek - Ekonomi 15:09: GÜBRETAŞ, bu yıl tesis yatırımlarını 2 kat artıracak - Ekonomi 15:05: Taksicilerin işleri covid19 yüzünden düştü! - Ekonomi 15:04: Evde çalışanların teknolojik ihtiyaçları tek tıkla kapıda - Ekonomi 15:04: Gaziantep'te kısa çalışma ödeneği başvuruları başladı - Ekonomi 14:39: Çin'de koronavirüsten sonra bir virüs daha ortaya çıktı: 1 ölü - Haberler 14:23: Erdoğan: Faturaların ödenmesini görüşmek faydalı olabilir - Ekonomi 14:07: Son Dakika: Halkbank'tan tüm esnafa 25 bin liralık kredi desteği - Ekonomi 14:05: Erdoğan: Ürünleri yurt dışına kaçıranlara bunun hesabını sorarız - Ekonomi 13:08: Son Dakika: 3 ay boyunca iş yeri kirasını ödememek tahliye sebebi sayılmayacak - Ekonomi 12:58: PTT, 65 yaş üstü emeklilere konutta maaş ödemesi yapacak - Ekonomi
Loading