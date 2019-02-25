Erdoğan, Usta İsmin Cenaze Törenine Katıldı: Bize Sonbahar Hüznü Yaşatıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası'nda Prof. Dr. Kemal Karpat için düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Törende bir konuşma yapan Erdoğan, "Kaybettiğimiz büyük tarih insanlarımız bize adeta sonbahar hüznü yaşatıyor. Bu büyük alimlerimizin yerini doldurmamız zor olacak. Bu duygularla hocamız Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize baş sağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

ÇOK SAYIDA MAKALE VE KİTAP KALEME ALDI

Tarih alanında çok sayıda makale ve kitap kaleme alan Kemal Karpat, 20 Şubat 2019'da 96 yaşında ABD'nin Winconsin eyaletinde hayatını kaybetti. Kemal Karpat aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Ku¨ltu¨r ve Sanat Bu¨yu¨k Ödu¨lu¨ sahibiydi.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Akademi dünyamıza bu büyük kayıpları için özellikle taziyelerimi ifade ediyorum. Bizim medeniyetimizde alimin ölümü, alemin ölümü gibidir. Çünkü ilim rütbesi, rütbelerin en büyüğüdür. Bugün böyle bir kaybın üzüntüsünü yaşıyoruz. Dobruca bugün bize çok uzak bir yer gibi gözükebilir ama Kemal Karpat hocamız Türk bir anne babanın evladı olarak doğmuştur. Dobruca, Selanik gibi İskeçe gibi, Belgrad gibi Üsküp gibi bizden bir yerdir. Hocamız bir köy imamının evladı olduğu için ilk öğretmeni de babasıydı. Kendisine bıraktığı mirası dünya çapında akademik bir başarı ile taçlandırması hocamızın en büyük başarısıdır.

Kemal Karpat

"BİZE DÜŞEN DAHA BÜYÜK AKADEMİLERİN PEŞİNDE KOŞMAKTIR"

Hocamız ülkenin kadim tartışmalarına soğukkanlı yaklaşabiliyordu. Her insan gibi Kemal hocamız da hayatının çeşitli dönemlerinde bir takım fikri tercihler yapmıştır. Bize düşen tercihleriyle asla yargılamak değil, daha büyük akademik başarıların peşinde koşmaktır.

"BİZE SONBAHAR HÜZNÜ YAŞATIYOR"

Biz Kemal Karpat hocamızın çalışmalarından yararlanmaya devam edeceğiz. Keşke kendisine Rabbimiz daha uzun bir ömür verseydi de önümüzdeki kritik dönemde hocamız analizleriyle, tecrübeleriyle yol göstermeye devam etseydi. Kaybettiğimiz büyük tarih insanlarımız bize adeta sonbahar hüznü yaşatıyor. Bu büyük alimlerimizin yerini doldurmamız zor olacak. Bu duygularla hocamız Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize baş sağlığı diliyorum."

Cenaze töreninden kareler;