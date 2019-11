Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı: Tarımda dışa bağımlılık, Türkiye'nin göze alamayacağı bir risk

Tarım ve Orman Şurası sonuç bildirgesinde bir konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temel tarım ürünlerinde yerli üretimin önemine vurgu yaparak dışa bağımlılığın savunma sanayinde dışa bağımlı olmak kadar tehlikeli olduğuna vurgu yaptı.

Tarım ve Orman sektöründe hızlı adımların atılabilmesi adına yeni bir program hayata geçti. Tarihin en geniş katılımlı 3'üncü Tarım ve Orman Şurası'nın tüm paydaşların yoğun katılımıyla tamamlandı. 15 yıl aradan sonra ilk kez toplanan ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Tarım Orman Şurası' sonuç bildirgesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı.

Şuranın sonuç bildirgesinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım arazisi ve su kaynakları bakımından zengin birçok Afrika ve Güney Amerika ülkesinin istikrarsızlıkla boğuşmasının sebeplerinden birisinin gıda güvenlisi meselesi olduğunu ifade etti. Erdoğan, "Ambarın anahtarı kimin elindeyse güç de onun elinde olur" sözünü hatırlattı.

"TÜRKİYE'NİN GÖZE ALAMAYACAĞI BİR RİSK"

Gelişmişlikte tarımın önemine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimizin gıda güvenliğini garanti altına almak, her ülke gibi Türkiye için de bir milli güvenlik meselesi haline gelmiştir. Temel tarım ürünlerinde dışa bağımlı olmak, en az savunma sanayinde dışa bağımlılık kadar tehlikelidir. Kıtaların ve çıkar mücadelelerinin kesiştiği bir bölgede yer alan bizim gibi bir ülke için bu asla göze alınamayacak bir risktir. Tarım politikalarımızı işte bu gerçeklerin üzerine bina ediyoruz. Ülkemiz için güvenlik riski oluşturacak hiçbir adıma şimdiye kadar müsaade etmedik, asla da müsaade etmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

İktidara geldikleri günden itibaren tarım alanlarının geliştirilmesine, su kaynaklarının korunmasına, orman varlıklarının güçlendirilmesine özel önem verdiklerini aktaran Erdoğan, tarımsal üretimi, ekonomik boyutunun çok ötesinde stratejik bir sektör olarak değerlendirdiklerini vurguladı.

"TARIMDA PARÇALANMAYI ENGELLERSEK, MİLLETÇE GÜÇ KAZANIRIZ"

Bundan sonra da aynı hassasiyetle yollarına devam edeceklerine işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türk tarımını, küresel tarım ve gıda şirketlerinin güdümüne sokacak her türlü teşebbüsün karşısındayız. Tarım topraklarımızın miras yoluyla bölünmesini gelin birlikte engelleyelim. Bakın iktidara geldiğimizden bu yana hep bunun gayreti içerisindeyiz. Bunu engelleyelim istiyoruz. Çünkü özellikle tarımda bu parçalanmayı, bölünmeyi engelleyebildiğimiz zaman hep birlikte ailece de milletçe de güç kazanırız. Çiftçimize her türlü araç-gereç, gübre, tohum desteği verelim. Ürünlerin en iyi şekilde değerlendirilmesini sağlayalım. Bu konuların hepsinin arkasındayız, yanındayız. Ama Türk tarımını küresel şirketlerin sadece kar odaklı çalışan çarkı içinde kesinlikle ezdirmeyeceğiz. Tarımda milli güvenliğimize özellikle öncelik vermeyen her türlü projeye, her türlü dönüşüme, karına-zararına bakmaksızın karşı olduğumuzu altını çizerek bir kez daha ifade etmek istiyorum."