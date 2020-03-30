Erdoğan: "Vatandaşlarımız gönüllü karantina ile kendilerini ne kadar evde tutarlarsa, hayatımızın...
Erdoğan: "Vatandaşlarımız gönüllü karantina ile kendilerini ne kadar evde tutarlarsa, hayatımızın normale dönme süreci o kadar kısalacaktır.
30.03.2020 21:00 | Son Güncelleme: 30.03.2020 21:00
Erdoğan: "Vatandaşlarımız gönüllü karantina ile kendilerini ne kadar evde tutarlarsa, hayatımızın normale dönme süreci o kadar kısalacaktır."
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Kaynak: AA
Etiketler: Güncel