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Erdoğan: Vatandaşlarımızı krizin etkilerinden korumaya devam edeceğiz

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs nedeniyle alınan tedbir ve ekonomik destek paketleriyle vatandaşları krizin etkilerinden korumaya devam edeceklerini bildirdi.

25.03.2020 18:55 | Son Güncelleme: 25.03.2020 18:55
Erdoğan: Vatandaşlarımızı krizin etkilerinden korumaya devam edeceğiz

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs nedeniyle alınan tedbir ve ekonomik destek paketleriyle vatandaşları krizin etkilerinden korumaya devam edeceklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İlk günden itibaren koronavirüs salgınına karşı tüm kurumlarımız ve imkanlarımızla milletimizin yanında yer aldık. Tedbirlerle ve ekonomik destek paketleriyle vatandaşlarımızı bu krizin etkilerinden korumaya devam edeceğiz. Biz güçlü bir milletiz, hep birlikte başaracağız" dedi. Erdoğan ayrıca, alınan tedbir kararlarının yer aldığı görselleri paylaştı.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Politika

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