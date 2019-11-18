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Erdoğan ve Kılıçdaroğlu, İzmir'e geliyor

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'e geliyor.

18.11.2019 17:52 | Son Güncelleme: 18.11.2019 17:52Erdoğan ve Kılıçdaroğlu, İzmir'e geliyor

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'e geliyor. Erdoğan'ın 22 Kasım Cuma günü kentte bir dizi  programlara katılması beklenirken, Kılıçdaroğlu'nun da  21 Kasım Perşembe günü öğleden sonra kente geleceği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22 Kasım Cuma günü İzmir'de olacak. Henüz netleşmeyen programa göre Erdoğan, İzmir'de yapımı devam eden Kuzey Ege Otoyolu'nu inceleyecek. AK Parti İzmir İl Başkanlığı'na da uğraması beklenen Erdoğan'ın, yine burada düzenlenecek bir yemeğe katılacağı da planlanıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise 21 Kasım Perşembe günü öğlen saatlerinde İzmir'e geleceği öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Harmandalı Atık Depolama Alanı'nda elektrik üreten tesisin açılışına katılması bekleniyor. Kılıçdaroğlu'nun daha sonra CHP'li belediye başkanlarının katılacağı 'Yerel Yönetimler Çalıştayı'nda konuşacağı belirtildi. Cuma günü de yine çeşitli programlara katılacağı öğrenilen Kılıçdaroğlu'nun, Cumartesi günü İzmir'den ayrılması bekleniyor.



Politika

Kaynak: DHA

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