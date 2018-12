Erdoğan ve Maduro'dan Ortak Basın Açıklaması

04 Aralık 2018 Salı 05:00



Aynur TATTERSALL/ DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan , iki ülke ilişkilerinin Türkiye 'nin Latin Amerika açılımı politikasıyla ilgili önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Türkiye ile Venezuela arasındaki beşeri ve ticari münasebetlerin daha da güçleneceğine inanıyorum" dedi. Maduro da, Türkiye ve Venezuela arasındaki ekonomik ilişkilere değinip "Türkiye bizim yol arkadaşımız oldu" dedi.Resmi temaslarda bulunmak üzere Venezuala'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Başkanı Maduro ile başkent Caracas'taki Miraflores Sarayı'nda ikili görüşme gerçekleştirdi. İki liderin görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısından satırbaşları şöyle:2018'DE 1 MİLYAR DOLARLIK TİCARETTürkiye'nin Latin Amerika'ya açılım politikasında Venezuela'nın önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen Erdoğan, "Bugünkü ziyaretimle yeni bir safhaya geçtiğimize inanıyorum. İmzalanan anlaşmalarla inşallah ticari ve ekonomik ilişkilerimizi daha sağlam temellere oturtacağız .Venezuela ile ilişkilerimizi her alanda daha ileriye taşımaya kararlıyız. Ticari ve ekonomik faaliyetlerimiz büyük bir gelişme gösteriyor. 2017'de 154 milyon dolar olan ticari hacmimiz 2018'de 1 milyar doları aşmış vaziyette. Ekonomilerimiz birbiriyle yarışmıyor, tam tersine bir birini tamamlıyor. Türkiye ile Venezuela arasındaki beşeri ve ticari münasebetlerin daha da güçleneceğine inanıyorum" diye konuştu.FETÖ OKULLARININ KAPATILMASI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , terör örgütü FETÖ bünyesinde Venezuela'da faaliyet gösteren 2 okulun kapatılarak Maarif Vakfı'na devredildiğini söyledi.CAMİ İNŞAATI İÇİN CARACAS'TA YER TALEBİErdoğan, "Caracas'ta bir cami inşaatı için yer talebinde bulundum, kendisi de bunu uygun buldu" dedi.ERDOĞAN: BİZİ HALKIMIZ İŞ BAŞINA GETİRDİ16 seçim kazanmış bir partinin genel başkanı olduğunu hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti:"Venezuela bugün Filistin davasının en güçlü destekçileri arasındadır. Venezuela'nın bu asil tavrının, belli ülkeleri, işgal ve sömürüden beslenen kesimleri rahatsız ettiğini biliyorum. Maduro'nun canına kast etmelerinin sebeplerinden biri de budur. Demokrasiye inanmış bir insan olarak halkların iradesinin üzerinde bir irade görmüyorum. Ama bize maalesef batıda diktatör ya da sultan derler. Çok ortak yanımız var görüyorsunuz. Bizi halkımız iş başına getirdi. Başkaları iş başına getirmedi. Sayın Maduro'ya suikast düzenlendi. Biz 15 Temmuz darbe girişimini yaşadık. Halkın iradesi ile işbaşına gelen dostum Maduro'yu alkışlamaktır bana düşen. Kendisine yapılan suikast girişimini lanetliyorum. Bu büyük bir alçaklıktır. Bunları biz 2016, 15 Temmuz'da yaşadık. Bize de aynı şekilde suikast girişiminde bulunuldu. 251 vatandaşımız şehit oldu. Biz bunları yaşadık. Biz yaşadık, başkaları yaşamasın."Maduro'ya ziyaret sırasında gösterdiği misafirperverlik nedeniyle teşekkürlerini ileten Erdoğan, "Türkiye-Venezuela işbirliğinin her alanda güçlenerek devam etmesi konusundaki ortak kararlılığımızı vurgulamak istiyorum." dedi.MADURO: KENDİMİZİ ANKARA'DA GİBİ HİSSEDECEĞİZVenezuela Devlet Başkanı Maduro da, Türkiye ile ilişkilerin gelişmesinden memnuniyetini ifade ederek, "Türkiye'ye bir çok kez geldim. Türk insanlarına sizinle sevgilerimi gönderiyorum. Emin olun asıl bundan sonrası önemli. 2019-2020 bizim için çok önemli. Sayın Erdoğan ile 2030'a kadar ilişkilerimizi konuştuk. İki ülke olarak bundan sonra tarih yazacağız. Venezuela Türk yatırımları konusunda her sektör için açıktır. Petrol, altın gibi alanlar da buna dahildir. Türkiye'nin desteğiyle site ve uydu kentler yapılacak. İnşaat konusunda mucize yaratacağız. Kendimizi Ankara 'da gibi hissedeceğiz. Türkiye bizim yol arkadaşımız oldu" dedi."TÜRKİYE, DÜNYAYI TEKRAR UYANDIRDI"Bağımsız ülkeler hattında Türkiye ve Venezuela'nın lider durumunda olduğuna dikkati çeken Maduro, "Biz bu mesajı birlikte inşaa ediyoruz. Türkiye, Avrasya bölgesinde lider. Türkiye'nin son bin yılda oynadığı rol çok büyük. Dünya kültürüne ve politikasına verdiği katkı büyük. Türkiye, dünyayı tekrar uyandırdı. Venezuela yeni bir dönemin altına imza atacak. 2010 Kasım ayında Türkiye'ye giden ilk Dışişleri bakanı oldum. İlk defa 68 yıl içinde bir Türkiye Cumhurbaşkanı'nı ağırlıyoruz. Tarihi bir gün yaşanıyoruz" şeklinde konuştu.ERDOĞAN'A "EL LİBERTADOR" NİŞANICumhurbaşkanı Erdoğan'a Maduro tarafından basın toplantısı öncesinde, Venezuela'nın en yüksek şeref nişanı olan "El Libertador" nişanı ve Simon Bolivar 'ın kılıcının replikası verildi. Erdoğan, "Bu nişanın Türkiye ile Venezuela arasındaki dostluğun timsali olacağına inanıyorum. Önümüzdeki dönemde ilişkilerimizi daha da geliştirmek maksadıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Gerek bu devlet nişanı, gerekse Simon Bolivar'ın bu kılıcının replikası şahsım ve milletim olarak bizlerde unutulmaz bir hatıra olarak kalacaktır. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 'nde gerek orijinal gerekse replika olarak 50'ye yakın kılıç var, bir tanesi de Simon Bolivar'ın kılıcı olacaktır" ifadelerini kullandı.İKİ ÜLKE ARASINDA 10 ANLAŞMA İMZALANDIZiyaret ve görüşmelerin ardından, iki ülke arasında ekonomi, eğitim ve savunma alanlarında 10 anlaşma imzalandı. Erdoğan ve Maduro, iki ülke arasındaki ortak bildiriye de imza attı.