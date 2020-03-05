Moskova'daki tarihi İdlib zirvesinden ateşkes kararı çıktı! Bu gece yürürlüğe girecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, İdlib konusunda Moskova 'da 2 saat 40 dakika süren baş başa görüşme gerçekleştirdi. İkili zirve sonrası heyetler arası görüşmeye geçildi. Heyetler arası görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin kameralar karşısına geçti.

İlk açıklamayı yapan Putin, "Astana sürecinin öneminde anlaştık. Görüşme sonunda ortak bir belge hazırlandı. Metin, İdlib'de ateşkese vesile olacak ve sivillerin ızdıraplarına son verilmesine yardımcı olarak" dedi.

İki liderin baş başa görüşmesi 2 saat 40 dakika sürdü. Erdoğan-Putin görüşmesi sonrası heyetler arası görüşmeye geçildi. Erdoğan ve Putin başkanlığında Moskova'da yapılan heyetler arası görüşme sona erdi. Baş başa ve heyetler arası görüşmeler toplam 5 saat 40 dakika sürdü.

Kritik zirvenin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ortak açıklama yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Bu yıl içerisinde 3.sü olan görüşmemizi gerçekleştirdik. Aramızdaki şahsi temasımız ikili ilişkilerimize çözüm bulma imkanı sağlıyor. İdlib'de terör unsurları aktivitelerini ciddi bir biçimde artırdı. Düzenli olarak saldırılarını artırmışlardır. 1 Mart tarihinde ÇNRA sistemiyle bir saldırı girişimi yaşandı. Yılbaşından bu yana Hmeymim'e saldırı sayısı 15. Fiilen militanlar yeni çatışmaları tetiklediler.

Türk askerler arasında da kayıplar var. Bu vesileyle taziye dileklerimi yinelemek istiyorum. Türkiye ile bazen görüş ayrılıklarımız oluyor ama kritik durumlarda ortak noktalar bulmayı başarıyorduk. Çözümler üretiyorduk. Bugün de öyle oldu. Bugün ülkelerimizin Astana formatındaki çalışmaları devam ettirmeye niyeti olduğunu bildiriyoruz.

Suriye'nin egemenliğinden ve toprak bütünlüğünden yanayız. Uluslararası terör örgütleriyle mücadelede kararlıyız.

Bugün 6 saatlik görüşme sonucu ortak bir belge hazırladık. Bu belgenin çatışmaların durdurulması ve sivillerin azaplarına son verilmesine yardımcı olacağına inanıyorum. Ben Sayın Cumhurbaşkanına Moskova'ya geldiği için teşekkür ediyorum.

ERDOĞAN: BU GECE ATEŞKES YÜRÜRLÜĞE GİRECEK