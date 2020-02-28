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Erdoğan ve Putin'den görüşme kararı

Rusya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 5 veya 6 Mart tarihleri arasında görüşme gerçekleştirebileceğini duyurdu.

28.02.2020 21:00 | Son Güncelleme: 28.02.2020 21:00Erdoğan ve Putin'den görüşme kararı
, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 5 veya 6 Mart tarihleri arasında görüşme gerçekleştirebileceğini duyurdu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'de artan gerginliği görüşmek üzere telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, iki devlet başkanının 5 ya da 6 Mart tarihlerinde görüşme gerçekleştirebileceği bilgisi verildi. Suriye'de dün Türk askerine yapılan hain saldırıda 33 Türk askeri şehit edilmişti.
(İHA)

Vladimir Putin, Rusya, Güncel

Kaynak: İHA

28.02.2020 21:20:58