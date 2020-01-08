Erdoğan ve Putin görüşmesi başladı! Kritik konular görüşüldü

TürkAkım boru hattının açılış töreni için İstanbul'a gelen Rusya lideri Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile baş başa görüşmek için bir araya geldi.

KRİTİK GÖRÜŞME

Erdoğan, Rus doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakledecek TürkAkım doğal gaz boru hattının açılışı için İstanbul'da bulunan Putin'i, Haliç Kongre Merkezi'nde karşıladı.

ABD-İRAN GERİLİMİ

İki liderin görüşmesinde ABD ve İran arasındaki gerilim ve ikili ilişkiler masaya yatırıldı.

NE OLMUŞTU?

ABD'nin, İranlı general Kasım Süleymani'yi öldürmesine İran'dan yanıt geldi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'ın ABD askerlerinin konuşlu olduğu Irak'taki el-Esed ve Erbil üslerine 12'den fazla balistik füze ile saldırı düzenlediğini duyurdu.

AMERİKA DOĞRULADI

Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman, yaptığı yazılı açıklamada, "7 Ocak'ta ABD Doğu Yakası saatiyle akşam 5.30 sularında İran, Irak'taki ABD ve koalisyon kuvvetlerine bir düzineden fazla füze ile saldırı düzenledi. Bu füzelerin İran'dan fırlatıldığı ve ABD ve koalisyon askerlerinin konuşlandırıldığı El Esad üssü ile Erbil üslerini hedef aldığı açıktır. İlk hasarları değerlendirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

80 KİŞİ ÖLDÜ

İran devlet televizyonu "General Kasım Süleymani ve arkadaşlarının intikamı için ilk misilleme gerçekleştirildi" duyurusunu yaptı.İran devlet televizyonu, füze saldırılarında 80 kişinin öldüğünü bildirdi.

TRUMP'IN PARASINI İSTEDİĞİ ÜS VURULDU

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Aralık'ta Irak'a gelerek, Ayn el-Esad Hava Üssü'ndeki ABD askerlerini ziyaret etmişti.

İranlı general Kasım Sülemani'ye yönelik suikastta kullanılan füzelerin bu üstten ateşlendiği belirtilirken, Irak Parlamentosu'nun ABD askerlerinin ülkeden çıkmasını talep eden kararına Trump'ın verdiği yanıtta yine Ayn el-Esad üssü gündeme gelmişti.