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Erdoğan ve Putin İdlib'deki durumu telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'nin İdlib bölgesindeki gerilimi görüştü.

12.02.2020 12:14 | Son Güncelleme: 12.02.2020 12:14Erdoğan ve Putin İdlib'deki durumu telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'nin bölgesindeki gerilimi görüştü.
Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Putin ve Erdoğan'ın gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Suriye krizinin ele alındığı bildirildi.
Her iki liderin krizin çeşitli yönleri üzerinde müzakerelere devam ettiği belirtilen açıklamada, özellikle İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde kötüleşen durumun ele alındığı kaydedildi.
Açıklamada, "Görüşmede 17 Eylül 2018'deki Soçi muhtırası dahil Rus-Türk anlaşmalarının tam olarak uygulanmasının önemi vurgulandı. Bu amaçlar için ilgili kurumların aracılığıyla ilave temasların yapılması kararlaştırıldı." denildi.

Vladimir Putin, Suriye, İdlib, Güncel

Kaynak: AA

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