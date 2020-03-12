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Erdoğan ve Putin "İdlib" meselesini görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, İdlib meselesiyle ilgili telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

12.03.2020 17:50 | Son Güncelleme: 12.03.2020 17:50
Erdoğan ve Putin
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, İdlib meselesiyle ilgili telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
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Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, İdlib, Ekonomi

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