Haberler » Güncel » ERDOĞAN VE PUTİN İKİNCİ KEZ GÖRÜŞTÜ - Haber

ERDOĞAN VE PUTİN İKİNCİ KEZ GÖRÜŞTÜ

Rusya'nın doğalgazını Türkiye ve Avrupa'ya taşıyacak olan TürkAkım'ın açılışı yapıldı.

08.01.2020 17:06 | Son Güncelleme: 08.01.2020 17:06ERDOĞAN VE PUTİN İKİNCİ KEZ GÖRÜŞTÜ

'nın doğalgazını ve 'ya taşıyacak olan TürkAkım'ın açılışı yapıldı. Haliç Kongre Merkezi'ndeki açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gerçekleştirdi. Açılış töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin ikili görüşmeye geçti. Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da yer aldı. Basına kapalı olan görüşme yaklaşık yarım saat sürdü.


- İstanbul

Vladimir Putin, Türkiye, Avrupa, Rusya, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:48  Adana'da çığ düşmesi sonucu kurtarılan 2 kişi hastaneye kaldırıldı - Haber
18:47  Çavuşoğlu ve Lavrov'dan ortak basın toplantısı - Haber
18:46  KKTC'de eğitime yağmur engeli - Haber
18:45  Tamer Tuna: "Hedefimiz ligde kalmak" - Haber
18:41  Bandırma'da şiddetli fırtınanın yaraları sarılıyor - Haber
16:55  Kaza yerinden geçerken, ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi - Haber
16:08  Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-İran gerilimi için açıklama: İzin vermeyeceğiz - Haber
15:42  Sınıfta arkadaşlarıyla tartışan liseli kız, dördüncü kattaki sınıfının penceresinden atladı - Haber
15:27  KKTC sele teslim oldu! Güney Kıbrıs'ta sarı alarm verildi - Haber
15:15  Cam silerken dengesini kaybeden kadın beşinci kattan dereye düştü - Haber
8.01.2020 18:49:19