Haberler » Dünya » Erdoğan ve Putin'in çağrısının ardından Libya'da savaşı bitirecek hamle! Fayiz es-Serrac ve Halife Hafter, Roma'ya gidiyor - Haberler

Erdoğan ve Putin'in çağrısının ardından Libya'da savaşı bitirecek hamle! Fayiz es-Serrac ve Halife Hafter, Roma'ya gidiyor

Erdoğan ile Putin'in Libya için 12 Ocak'tan itibaren ateşkes sağlanması için çağrıda bulunmalarının ardından Libya UMH lideri Fayiz es-Serrac ve Halife Hafter'in Roma'ya gelerek İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile görüşeceğini belirtti. Bu diploması hamlesinin "Libya krizinde dönüm noktası" olduğu belirtildi.

08.01.2020 21:20 | Son Güncelleme: 08.01.2020 21:24

İtalyan Repubblica gazetesi, hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Ulusal Mutabakat Hükümeti lideri Fayiz es-Serrac ve Libya Ulusal Ordusu Komutanı Halife Hafter'in 'ya gelerek İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile görüşeceğini belirtti.

İKİ İSİMLE PEŞ PEŞE GÖRÜŞME YAPILACAK

Haberde, Conte'nin ilk olarak Hafter, sonra Serrac ile görüşeceğini bildirdi. Serrac veHafter'in daha sonra Brüksel'e geçmesi bekleniyor.

"LİBYA KRİZİNDE DÖNÜM NOKTASI OLACAK"

Gazete, İtalya diplomasisinin sıkı çalışmalarının ardından "Libya krizinde olası dönüm noktasının" başladığını yazdı.

Fayiz es-Serrac- Halife Hafter

ERDOĞAN VE PUTİN DE ÇAĞRI YAPMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in arasında gerçekleşene iki kritik zirvenin ardından Dışişleri Bakanları Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin 12 Ocak gece yarısı 00.00 Cumartesiyi Pazara bağlayan gecede Libya'da ateşkesin sağlanması için çağrıda bulunuyorlar" dedi.

Erdoğan ve Putin'in çağrısının ardından Libya'da savaşı bitirecek hamle! Fayiz es-Serrac ve Halife Hafter, Roma'ya gidiyor

Halife Hafter, Libya, Roma, Dünya, Güncel


Dünya

Son Dakika Haberleri

21:20  Erdoğan ve Putin'in çağrısının ardından Libya'da savaşı bitirecek hamle! Fayiz es-Serrac ve Halife Hafter, Roma'ya gidiyor - Haberler
21:20  ABD Başkanı Trump: "Erken uyarı sistemi sayesinde hiçbir zayiat olmadı" - Haberler
21:13  Takla atan kamyonetin sürücüsü öldü - Haberler
21:05  THY, Irak ve İran'a yaptığı seferleri geçici olarak durdurdu - Haberler
21:01  Metrobüs arıza yaptı, uzun kuyruklar oluştu - Haberler
20:19  İran'ın saldırıları sonrası ABD üslerinin son halleri görüntülendi - Haberler
20:18  Bakan Selçuk'tan, Berfin Özek'in yüzüne asit döken sanığa verilen cezaya tepki - Haberler
20:09  Ahmet Davutoğlu'nun yeni partisi Gelecek Partisi'nde üç il başkanı belli oldu - Haberler
19:52  ABD Başkanı Trump, İran liderlerine seslendi: Birlikte çalışabiliriz - Haberler
8.01.2020 21:43:33