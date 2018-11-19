Erdoğan ve Putin'in Katılımıyla Tarihi Projenin Açılışı Yapıldı

Türkiye ve Rusya'nın birlikte yürüttüğü TürkAkım doğal gaz boru hattı projesinde tarihi açılış yapıldı. Boru hattının karaya çıktığı Kıyıköy'deki tören için Rusya lideri Vladimir Putin Türkiye'ye geldi. Sahneye birlikte çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya lideri Vladimir Putin, açılışı canlı yayında gerçekleştirdi. TürkAkım Projesi'nin deniz bölümüne döşenecek son boru, Erdoğan ve Putin'in talimatıyla indirildi. Rus Lider Putin dev projenin adını Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından konulduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılış töreninin ardından Putin'le baş başa görüşecek.

ERDOĞAN: HEDEFİMİZ RUSYA İLE 100 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİNE ULAŞMAK

Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı 2014'te temeli atılan tarihi projeninin son aşamasına gelindiğini belirterek, "İnşallah 2019'da faaliyete geçecek" dedi. Erdoğan, "Türkiye transit risklere maruz kalmadan kendisinin ve Avrupa'nın doğal gaz taleplerini karşılayabilecek. Ülkelerin kendi şartları doğrultusunda doğal gazı nereden ve nasıl temin edeceklerine saygı duyulmalı" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti:

"Bizim için Rusya Federasyonu uzun vadeli işbirliği yapabileceğimiz güvenilir bir dost ve önemli bir doğal gaz tedarikçisidir. Biz Rusya ile ikili münasebetlerimizin çerçevesini, hiçbir zaman diğer ülkelerin taleplerine veya dayatmalarına göre belirlemedik. TürkAkım'ın sadece ülkemiz ve milletimiz için değil komşularımız, bölgemiz için pek çok avantajı bulunuyor. Hedefimiz Rusya ile 100 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak."

PUTİN: PROJENİN İSMİNİ ERDOĞAN VERDİ Rusya lideri Vladimir Putin ise, projeye ismini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiğini söyledi. Putin, "Projeye adını veren Sayın Erdoğan'dır, TürkAkım ismini kendisi vermiştir. Doğal gaz sevkiyatı ile Türkiye ekonomisine güç katılacak. Türkiye ile 100 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak istiyoruz. Erdoğan'a cesareti için teşekkür etmek istiyorum." dedi. Putin konuşmasına şöyle devam etti: "İnanıyoruz ki bu projenin tamamı, 2019 yılına kadar tamamlanacaktır. En çevre dostu, en ileri teknolojiyi kullanıyoruz. Artan rekabet koşullarında böyle siyasi irade, cesaret olmadan böyle bir proje gerçekleştirmek mümkün olmaz." SON BORU İNDİRİLDİ Konuşmaların ardından, TürkAkım Projesi'nin deniz bölümüne döşenecek son boru, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla indirildi. YÜKSEK NÜFUSLU SANAYİ KENTLERİNE DOĞAL GAZ SAĞLAYACAK Avrupa'ya Türkiye üzerinden Rus doğal gazı sağlaması planlanan boru hattı ile, Rusya'dan Türkiye'ye ilk gazın 2019'da gelmesi planlanıyor. Rusya kıyısındaki Anapa kenti yakınında başlayan TürkAkım Açık Deniz Boru Hattı, Karadeniz'i boydan boya kat ederek Türkiye kıyısına Trakya'daki Kıyıköy beldesi yakınında çıkıyor. Bu sayede TürkAkım, İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir gibi Türkiye'nin batısındaki yüksek nüfuslu sanayi kentlerine doğal gaz sağlayacak.

GAZIN YARISI TÜRKİYE'YE YARISI İSE AVRUPA'YA AKTARILACAK Türkiye, TürkAkım ile birlikte doğal gazın ilk alıcısı olacak. Yıllık toplam 31,5 milyar metreküp doğal gazın yarısı Türkiye'de kullanılırken, diğer yarısı Avrupa'ya aktarılacak. Boru hattı ile Türkiye, Güney ve Güneydoğu Avrupa için kilit bir bağlantı noktası olacak. Boru hattı, iki kilometreyi aşan derinlikte döşenen 81 santimetre çapındaki ilk boru hattı sistemi oldu.