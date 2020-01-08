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ERDOĞAN VE PUTİN'İN KATILIMIYLA TÜRKAKIM PROJESİNDE VANALAR AÇILDI (1)

İstanbul DHA -CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vlademir Putin, Rus doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakledecek TürkAkım doğal gaz boru hattının tamamlanması dolayısıyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen törene katıldı.

08.01.2020 16:20 | Son Güncelleme: 08.01.2020 16:20ERDOĞAN VE PUTİN'İN KATILIMIYLA TÜRKAKIM PROJESİNDE VANALAR AÇILDI (1)

DHA  -CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vlademir Putin,  Rus doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakledecek TürkAkım doğal gaz boru hattının tamamlanması dolayısıyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen törene katıldı.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TürkAkım, Rus dostlarımızla beraber büyük emek harcadığımız, hem ikili ilişkilerimiz hem de bölgemizdeki enerji haritası bağlamında tarihi nitelikte bir projedir. Projenin hattının deniz bölümünün tamamlanması

münasebetiyle değerli dostum Putin ile geçtiğimiz yıl yine İstanbul'da bir tören düzenlemiştik. Allah'a hamdolsun geride bıraktığımız bir sene içerisinde hedeflediğimiz şekilde hattı başarıyla tamamladık ve işte şimdi de açılışı yapıyoruz. Proje sayesinde 31,5 milyar metreküplük doğal gazın 15,75 milyar metreküpü aracı hiçbir ülke olmadan doğrudan ülkemize ulaşacaktır. Böylece 15

milyon hanenin yıllık doğal gaz ihtiyacını da karşılamış olacağız. TürkAkım Projesi'nin ülkemiz ve bu haktan faydalanacak tüm dostlarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Projenin hayata geçirilmesinde emeği ve katkısı şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Törenden görüntüler



Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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