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Erdoğan ve Putin Libya krizini görüşecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Libya krizini görüşeceğini söyledi.

17.12.2019 14:04 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:04Erdoğan ve Putin Libya krizini görüşecek
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Devlet Başkanı Vladimir Putin'in krizini görüşeceğini söyledi.
Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya ile Türkiye'nin Suriye meselesi çözümü konusunda yoğun temasları sürdürdüğünü anımsattı.
Putin ile Erdoğan'ın Libya krizini de görüşmeye devam edeceğine işaret eden Peskov, "Elbette, ilerideki telefon ve yüz yüze görüşmelerinde Libya meselesi muhakkak ele alınacak. Libya meselesinin de konuşulması gerekiyor." dedi.
Peskov, Putin'in ocak ayında TürkAkım doğal gaz boru hattı projesinin açılışına katılacağını hatırlatarak, "Bu, bütün güncel konuları görüşmek için iyi bir fırsat olacak. Herhangi bir diğer ziyaret ya da temas şimdilik planlanmış değil ama çalışma programı hızla değişebilir." ifadelerini kullandı.

Vladimir Putin, Türkiye, Rusya, Libya, Güncel

Kaynak: AA

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